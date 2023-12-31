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前足球名嘴段暄 行賄體總高官逾950萬元被提起公訴

中國新聞組／北京31日電
鶴壁市司法系統的兩位工作人員證實，段暄因涉嫌行賄罪已由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起公訴。（取材自觀察者網）
鶴壁市司法系統的兩位工作人員證實，段暄因涉嫌行賄罪已由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起公訴。（取材自觀察者網）

中央電視台（央視）「名嘴」段暄為地產商王健林之子王思聰工作期間，為承攬奧運備戰「跨界」、「跨項」選人選材中介服務等事項，涉嫌向時任國家體育總局奧運會備戰辦公室主任等職的劉愛傑行賄19次計約951萬元（人民幣，下同），前後獲利達3000餘萬。全案經一審宣判，段暄被依行賄罪提起公訴，劉愛傑則已被依受賄罪判刑11年並處罰金200萬元。

經濟觀察報報導，段暄在央視工作20年後離職，2015年加盟王思聰旗下公司的「香蕉計畫」，2016年3月，王思聰又成立了北京香蕉計畫體育文化有限公司（下稱：香蕉體育），為香蕉體育的實際控制人。而段暄是香蕉體育公司的法定代表人、董事長、總經理，並持有20%的股權。

鶴壁市中級人民法院查明：在2018年至2020年之間，為香蕉體育公司承攬奧運備戰「跨界」、「跨項」選人選材中介服務、合同審批款項撥付等事項，段暄等找到劉愛傑幫忙，劉愛傑應允。香蕉體育公司還向國家體育總局奧運會備戰辦公室推薦並促成簽約了15期外訓合同。為從中套取奧運會備戰辦公室給予的外訓款項，香蕉體育公司與這些外訓公司簽訂了虛假的諮詢服務合同。上述這些項目，使香蕉體育公司獲利約3000餘萬元人民幣。

為表示對劉愛傑的感謝，段暄以提供現金，或者轉帳等方式，19次向劉行賄。行賄包括美元、歐元、人民幣，行賄地點包括挪威、西班牙、印尼、中國北京等國內國外多處場所，折合人民幣共計約801萬元。

此外，2019年7月至2020年，經劉愛傑同意並幫忙聯繫，香蕉體育還參與了包括寧波龍舟世界杯等6項賽事在央視體育頻道的轉播等工作，賺取了約470萬元人民幣的利潤。

2020年，劉愛傑在北京市順義區禾貴街二號院（即龍湖香醍溪岸小區）購買了一棟別墅，購買價945萬元人民幣。他的妻子張秀雲「以借為名（從香蕉體育公司段暄處）拿走150萬元，後歸還100萬元」。

負責劉愛傑受賄案一審的河南省鶴壁市中級人民法院認為，加上前述約801萬元，香蕉體育公司法定代表人段暄共給予劉愛傑賄賂約951萬餘元。

2023年12月20日，河南省鶴壁市中級人民法院一審判決，劉愛傑犯受賄罪，處有期徒刑11年，並處罰金200萬元人民幣，劉愛傑「認罪認罰」。段暄因涉嫌行賄罪已由鶴壁市山城區檢察院向山城區法院提起公訴。

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