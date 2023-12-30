中國美妝品牌創始人豪宅被拍賣 王國安：還欠空姐1500萬

韓後創始人王國安說，他曾有3套豪宅，如今僅剩1車位，現在租房住。( 取材自每日經濟新聞）

近日，中國國貨美妝品牌「韓后」創始人王國安的億萬豪宅以7000萬（人民幣，下同）被拍賣 消息，引發關注。王國安回應稱，賣房主要是為了償還個人債務，公司沒問題，欠一空姐1500萬，希望能跟美女空姐見個面協商解決。他並稱已陸續處理3套豪宅資產，目前名下房產僅剩一個車位，自己現在是租房住。

每日經濟新聞報導，近日，阿里法拍上一套位於廣州僑鑫匯悅台的豪宅拍賣引發關注。標的物介紹顯示，該套房產權屬人為王國安和倪素婷。房源位於匯悅台6號樓，24層，5室2廳3衛，建面365.89㎡，南向。據悉，6號樓是整個匯悅台景觀性最好的樓王，24層屬於中高樓層，可以享受一線江景。這套房起拍價7千萬，評估價9985萬元。

對於此事，王國安回應表示，拍賣該套房產主要是為了償還個人債務，沒覺得丟人。他還透露曾在廣州多處買房。關於豪宅被拍賣，王國安說，他把這套房子租給了朋友10年，別人給了2000萬，現在有第三方租在裡面，法院也提示有無法清場的風險；且這套房子的持有人是他和倪素婷，房子沒進行析產，那麽倪素婷所擁有的產權部分，法院沒有處置權。

王國安的辦公室陽台可以望見珠江對面的匯悅台（圖中間若干棟高層建築物）。( 取材自每日經濟新聞）

報導指出，那麽這個房子法拍就有很大風險，可能會直接執行回轉，很可能最後都不能成交。

工商資料顯示，王國安和倪素婷均為「韓后」母公司廣州安欣化妝品股份有限公司（以下簡稱「安欣化妝品」）的大股東，分別持股40.75%和7.99%。王國安2017年向驕龍資產管理有限公司借款1500萬元逾期未還，被法院列為失信被執行人。該案件未履行金額為2458萬元，2023年3月恢復執行，由廣州市南沙區人民法院將前述房產整體拍賣。

王國安回應稱，該套房產最初買入價約為4000萬元，目前仍欠銀行約2400萬元貸款 。此外，由於企業經營需要，王國安與倪素婷曾將該房產抵押借款，相關案件需被執行6000多萬元。王國安預期該房產能拍賣8000萬元，「把前面欠的這些人的錢還掉，我就心滿意足了。」

王國安解釋稱，這套房子是其個人的糾紛債務問題，公司沒有任何的問題。他希望該房產能順利拍賣，了卻身上債務，從而能輕裝上陣經營好企業。對於「韓后」的經營，王國安表示愧疚，他說，這五年因個人債務拖累公司，導致公司錯過了發展時機，「韓后」的年收入已從14億元—15億元縮水至4億元—5億元。

「確實我搬離匯悅台在很多人看來是落寞了、是家道中落了，曾經多麽輝煌，今天就有多麽慘。我不這麽認為，我認為一個人的最大的能力是在他黑暗的時候，他心中有沒有那股力量再起來。」王國安說。

據界面新聞報導，2009年，王國安為剛起步的「韓后」在湖南衛視投放了數百萬元的廣告，又以1500萬季度廣告費成為湖南衛視金鷹劇場特約品牌。2011年至2012年，「韓后」以超2億元拿下江蘇衛視幸福劇場和「非誠勿擾」的冠名權。2013年以2.25億成為天津衛視等十家二線衛視的廣告「標王」。2014年以2億元競得廣州地標「小蠻腰」5年LED掛網廣告使用權，同時拿下2015年央視春晚和元宵晚會的「雙特約」。

但隨著社交媒體與電商 平台的崛起，大屏廣告和傳統渠道逐漸失靈，「韓后」重營銷輕研發的弊端暴露。意識到問題的「韓后」也開始轉變打法。王國安表示，「韓后」大幅增加了研發投入。不過，和同時期的國貨美妝品牌相比，「韓后」的差距越來越大。不過王國安說，自己不下「牌桌」，會回歸企業繼續戰鬥。