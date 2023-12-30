武漢大學書畫賽 獲獎44人全是前後任幹部 校方：已嚴肅處理

網民標註的第29屆學生社團文化節珞珈書院獲獎名單人員的職務。（取材自縱覽新聞）

近日，湖北武漢 大學書畫協會（武大書協）舉辦一項書畫大賽，比賽結束後，共有44人獲獎，但這44人全部為武大書協的成員，其中39人是現任幹部，5人為前任幹部，引發學生質疑。有網友公布視訊，不滿全校比賽完全成了「武大書協」給自己頒獎，球員兼裁判，有失公平。學校表示對此事已嚴肅處理，不過拒絕透露處理結果，引來網民撻伐。

據縱覽新聞報導，武漢大學舉辦第29屆學生社團文化節中，有一項書畫比賽由武大書協舉辦，名為「珞珈書院」。這一屆有286人參賽，44人獲獎。這名網友曬出的獲獎名單截圖，並特別標註獲獎學生在武大書協的職務，獲得一等獎的除了一名常務副部長外，其餘5人為會長、副會長，獎項等級與職務大小由高到低分布。這名網友還稱，在第28屆同樣出現了類似情況，實在不公平。

經比對兩屆名單發現，本屆44名獲獎人員中的確有39人是武大書協的現任成員，其中30人擔任副部長及以上職務，9人為部委，剩下5人是前任成員。經核對上一屆獲獎名單，其中一等獎6人，均為武大書協當時的副部長以上成員，二等獎15人，也均為武大書協當時的協會成員。

武漢大學團委伍姓副書記表示，關注網上的反映後，立即進行調查，並已做出嚴肅處理，但詳細結果拒絕透露。伍書記認為大家可能有誤解，「並不是網上說的那樣」，但也未說明具體情形，僅稱需聯系武大宣傳部統一安排採訪。

據網易報導，事情曝光之後，引起撻伐。有網友說，「這些幹部多不容易，明明可以直接領獎，還得弄個比賽糊弄人」、「這哪是比賽，這是人情世故啊」、「國務院 都找不出那麼多部級幹部」，譏諷官僚氣息嚴重。