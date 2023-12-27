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鎮政府成老頼 欠民企債務17年不還 還嗆「去向法院要」

中國新聞組／北京27日電
老蘇接手小區的物業管理欠下大筆債務。（視頻截圖）
老蘇接手小區的物業管理欠下大筆債務。（視頻截圖）

黑龍江一民企被鎮政府拖欠債務17年，法院判決政府應償還685餘萬元及利息，政府不還款還反嗆去向法院要；而老闆因還債無門被拘留15天，事件曝光後引發網友憤慨。

綜合媒體報導，2006年，黑龍江安達市安達鎮政府要求民企老闆老蘇配合進行小區改造，承諾開工後支付項目款。老蘇投入1100多萬元完成工程，但政府從施工當年一分錢未支付，他們給老蘇的答覆一直是「再等等」，而這一等就是17年。老蘇也因此欠下了一屁股債，成了「老賴」，賣房賣車，生活受到嚴重影響。

老蘇多次催要工程款無果，今年5月，將安達鎮政府告上法院。法院判決政府支付工程款685萬元及利息528萬元。但判決出來後，政府不但未支付，也未上訴；與此同時，老蘇因一直未獲得工程款，無法償還借貸，被債權人告上法院，行政拘留15天。

10月份，老蘇還遭一債權人上門討債威脅，對方甚至以殺害老蘇來逼迫還債。為此，老蘇找主管此事的安達市一位楊姓副市長協調，據老蘇與該副市長的通話錄音，該副市長得知老蘇還要利息，便稱「那我就不跟你嘮了」「你不是法院判了嗎？你要的話，你就要去唄！」

老蘇的兒子蘇運勇稱，政府只承認685萬元的本金，「利息你別提，而且這685萬元的本金，一半房產一半錢款，錢款再分批次給你，做還款計劃，」對於這樣的解決方式，父子倆無法接受，「那房子能賣出去嗎？你頂帳給誰誰能要？比如這房子政府100萬頂帳給我們，20萬我們都賣不上，而且你頂帳給我們之後，取暖費啦管理費啦，到我們名下我們都得承擔，政府等於沒給我們解決問題，還倒給我們製造問題。」

安達市城市管理綜合執法局局長張建宇表示，「法院的判決一定得認可，是依法判決的，因為歷史事實是存在的，咱們也承認，這一下導致安達鎮政府一下子出現了這麼多債務，它作為地方的一級政府，它財力確實是很緊張，也希望就是通過分步還款的方式，一點點給解決。」

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