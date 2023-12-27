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內蒙古烏蘭察布市高速路斷裂 4車陷入3死4傷

中國新聞組／北京27日電
內蒙古烏蘭察布市二廣高速烏蘭察布段的一處路面25日晚發生斷裂塌陷，造成四輛車發生事故。(取材自微博)
內蒙古烏蘭察布市二廣高速烏蘭察布段的一處路面25日晚發生斷裂塌陷，造成四輛車發生事故。(取材自微博)

內蒙古烏蘭察布市二廣高速烏蘭察布段的一處路面25日晚發生斷裂塌陷，造成四輛車發生事故，多人送院。據內蒙古烏蘭察布市察右前旗公安局26日消息，事故造成三人死亡，四人輕傷，輕傷患者已入院觀察。

來源：YouTube

香港01報導，網傳影片顯示，一處高速路面發生斷裂斷口長達數公尺。有小車陷入了斷口，還有一輛小車斜爬在斷裂後的路面，車頭朝上，打著雙閃。另有一輛大掛車車頭也栽進了斷口。有網民發文稱，二廣高速集寧回豐鎮段，網傳黑溝大橋橋面突然斷裂，有車輛行駛突遇斷橋順勢下陷。

內蒙古公安廳交通管理總隊高速公路一支隊通報事故稱，事發於25日晚7時30分許，G55（二廣）高速公路太原方向（K381）處路面出現塌陷，道路不具備安全通行條件，交管部門已對現場路段進行封閉管制。

據報導，當地醫院急診科工作人員26日表示，當晚接收了多名傷員，已轉往位於烏蘭察布市集寧區的醫院救治。烏蘭察布市當地醫院透露，當晚一共有六名傷者轉至該院，目前有兩人確認不幸遇難，另有傷者轉往骨科，還有傷者在急診科接受治療。

察哈爾右翼前旗政府值班室工作人員確認，25日晚間已有兩名傷者不幸罹難，其他受傷者正全力救治。事發當晚政府相關人員已全部到位，目前正全力處置事故和救治受傷人員。

內蒙古烏蘭察布市察右前旗公安局發布消息，12月25日晚，G55二廣高速太原方向（K381）處路面出現塌陷，造成四輛車發生事故。26日，救援工作已全部結束，事故造成三人死亡，四人輕傷，目前輕傷患者已入院觀察。事故原因正在調查，善後處理事宜正在開展。

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