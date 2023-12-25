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偷晶片技術？華為14前員工侵權被捕 小米否認有關聯

中國新聞組／北京25日電
Wi-Fi晶片公司尊湃通訊涉侵權華為。此為示意圖。 (取材自雷鋒網)
Wi-Fi晶片公司尊湃通訊涉侵權華為。此為示意圖。 (取材自雷鋒網)

上海公安局日前通報偵破一起侵犯晶片技術商業秘密案，抓獲犯罪嫌疑人14名。有媒體爆料，該案被侵權公司為華為，侵權公司為尊湃通訊，其創辦人兼CEO張琨已失聯數月；而張琨原為華為員工，為牟取利益，在離職後創立尊湃，並以高薪等方式利誘多名華為研發人員洩密。另外，有傳小米持有尊湃近10%股份，小米24日晚間急發聲明，堅決否認與該案的關聯。

來源：YouTube

綜合快科技、證券時報等媒體報導，上海市公安局21日召開記者會，揭露一起侵犯晶片技術商業機密案，稱抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣儲存侵權晶片技術的伺服器7台。

經查，2021年2月，權利公司原高階主管張某、劉某等人為牟取非法利益，離職後設立某科技公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名原權利公司研發人員跳槽至其公司，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截圖等方式非法獲取權利公司晶片技術信息，抄襲並運用於張某公司設計的同類型晶片上，企圖以此非法牟利。

經鑑定，侵權晶片技術有40個技術點與權利公司商業機密的密點具有90%以上同一性，構成實質相同。

今年4月19日，上海警方成功逮捕包括張某、劉某等人在內的14名涉案公司核心成員，在侵權晶片投入量產前及時予以查處。

據報導，尊湃通訊成立於2021年，是一家高階晶片設計服務商。張琨為尊湃通訊法定代表人、董事長兼總經理，持有公司19%的股份。公開資料顯示，張琨有超過20年半導體產業經驗。2011年至2021年，張琨任華為海思資深技術總監及資深技術專家。隨後，他離開華為海思並創立尊湃通訊。

公開裁定書顯示，今年三季度，華為旗下海思技術有限公司曾向法院申請凍結尊湃通訊9500萬人民幣的資產，法院其後裁定執行。

從上述裁定書及案件細節來看，尊湃通訊極有可能就是前述侵犯晶片技術商業機密案中的侵權公司，高階主管張某可能就是張琨，而華為海思或為權利公司。

目前，小米旗下的瀚星創業投資股份有限公司為尊湃通訊第四大股東，持股比例為9.8%。不過，小米堅決否認與侵犯晶片技術商業機密案的關聯。

小米12月24日晚間在社群平台上發布聲明表示：「近日，有大量關於某晶片公司與小米相關的謠言和不實報導在網路上流傳。對於這些不負責任、完全失實的信息，我們已經完成取證並上報有關部門。」

小米在聲明中提到，小米集團旗下投資公司瀚星創業投資有限公司，於2022年參與某晶片公司融資，此舉為正常的財務投資行為。小米既不參與該晶片公司的直接管理和運營，更與該公司沒有任何智慧財產權或技術合作。

華為的晶片技術商業機密疑遭前員工侵權。此為示意圖。(路透）
華為的晶片技術商業機密疑遭前員工侵權。此為示意圖。(路透）

晶片 小米 華為

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