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威創暴雷 13.3億被收購方代表轉走 2高層陸續辭職

中國新聞組／北京24日電
上市公司威創股份，傳出13.3億元人民幣巨款被離奇畫走。（取材自鳳凰網財經）
上市公司威創股份，傳出13.3億元人民幣巨款被離奇畫走。（取材自鳳凰網財經）

上市公司威創股份近日一天連收兩份立案告知書，隨後公司火速發布自查公告，稱公司約13.3億元（人民幣，下同，約1.88億美元）被該公司「潛在」收購方的實際控制人劉鈞，分次分批畫出公司，公司現任董事會秘書張書晗於今年11月3日向董事會提交了辭職報告，獨立董事張文棟於今年11月30日向董事會提交了辭職報告。

財聯社報導，資料顯示，威創股份主要從事視訊業務和兒童成長平台。12月22日晚間，威創股份發布兩則公告，該公司以及公司的擬收購方劉鈞，於當日分別收到中國證監會出具的「立案告知書」，劉鈞及公司均涉嫌信息披露違法違規，被中國證監會決定立案。

隨後公司火速發布自查公告，其公告稱，今年9月20日，公司控股股東中數威科的有限合夥人蒙薩斯（台州）投資有限公司的控股股東江蘇陽光集團有限公司，與西嶺能源簽訂了「股權轉讓合作框架協議」，根據該協議安排，未來12個月內西嶺能源將通過投資關係取得中數威科的控制權。擬收購方西嶺能源實際控制人劉鈞於今年9月28日至10月27日期間，通過共管銀行帳戶將公司13.3億元資金畫撥到其控制的銀行帳戶，於10月31日全額歸還公司，但自11月1日起又分次分批畫出公司，截至本公告披露日資金尚未歸還公司。

此外，公司現任董事會秘書張書晗於今年11月3日向董事會辭職，獨立董事張文棟於今年11月30日向董事會提交辭職報告。

威創股份的自查公告發布後，深交所緊急下發關注函表示，深交所對上述事項表示高度關注，公司應當採取一切必要手段追回相關資金，維護公司及中小股東的利益，並對內部控制存在的缺陷進行認真自查和整改。

深交所還表示，對威創股份及相關當事人涉嫌存在的信息披露違法違規行為，後續深交所將根據證監會調查結果，依據「股票上市規則」的相關規定對公司及相關責任人啟動紀律處分程序。

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