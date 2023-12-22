廣西醫手術台上重毆82歲婦致左眼失明 遭免職調查

老人手術中遭醫師捶打。（取材自讀特新聞）

廣西貴港愛爾眼科醫院馮姓院長，為八旬婦人進行白內障手術時，連續揮拳猛擊老人臉部的視頻，近日引發關注。據了解，老人疑因此導致左眼失明，馮否認捶打，已與患者以500元人民幣（約70美元）和解，稍後又表示，因老人說壯語溝通有障礙，情急之下做出不當行為，為其行為道歉。愛爾眼科醫院集團昨深夜發布聲明稱已免去貴港愛爾CEO 及馮的職務，當地衛健委已介入調查。

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紅星新聞報導，患者的兒子蘇先生稱，2019年12月，82歲母親因左眼看不清到廣西貴港愛爾眼科醫院做治療手術，手術中竟遭到兼任院長的馮姓醫師捶打，「不是按壓的，用力捶下去的」。「我媽手術時是清醒的，動了一下，做手術的院長就捶她額頭。」其他醫護人員還過來協助壓住患者。家屬曾向院方討說法，獲賠500元人民幣，但蘇先生仍希望有關部門能依法依規處理此事，認為這種人不該當醫師。

貴港愛爾眼科醫院發布說明：經調查了解，此事發生於2019年12月12日。手術過程中，由於是局部麻醉，患者有手術不耐受，伸手向上試圖摸眼部，醫師情急之中用手迅速錘壓提醒患者，不存在傷害患者的動機和行為。術後患者曾有誤解，經醫師與患者和家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解。

但爆料者繼續指控，馮某已經不是第一次毆打患者，「只要是窮人就會被打」。

貴港市衛健委回應，監控視頻顯示，醫師馮某在手術過程中有用右手拳頭捶打患者頭部的情形，已責令貴港愛爾眼科醫院暫停馮某的業務院長職務，繼續接受調查。

第一財經資訊報導，愛爾眼科醫院集團21日在微博 發布最新聲明，表示涉事醫師行為已嚴重違反醫療機構從業人員行為規範。集團已免去貴港愛爾CEO職務，暫停院長（即手術醫師）職務，兩人均接受進一步調查。