只是吃1顆草莓 36周孕婦狂嘔「1000ml鮮血」險釀一屍兩命

杭州一名懷孕36周的孕婦，只是吃了一顆草莓，差點就丟了母子倆的性命。示意圖。（新華社）

中國杭州一名懷孕36周的孕婦，日前吃了一顆草莓後，身體竟出現劇烈的不良反應，當下她立刻衝進廁所吐出一灘鮮血，但她直覺不對勁便直奔醫院，怎料就醫過程中又吐了將近1000ml的鮮血，造成失血過多，險釀成一屍兩命悲劇，所幸醫師緊急剖腹產，才順利挽救母子性命。

根據網易新聞報導，這名懷孕36周的杭州媽媽娜娜，從懷孕到臨盆前，一直都有孕吐的症狀，有時在嘔吐物中會伴隨一點血絲。最近，她吃了一顆丈夫買回來的草莓後，卻感到有些反胃，立刻衝進廁所狂吐，除了吐出草莓外，還吐出一大灘鮮血。

夫妻倆被嚇得直奔醫院，怎料剛進急診室，娜娜又狂嘔吐血，經醫師檢查後驚覺她竟吐了近1000ml的鮮血，情況相當危急，當下立刻將她轉往大醫院救治，醫生表示因孕婦大量吐血，導致胎兒出現胎心音不穩的情況，所幸胎兒已接近足月，醫師便立即進行剖腹產手術。

然而胎兒出生後，沒有呼吸也沒有心跳，醫師緊急為胎兒進行插管及胸外按壓急救，才順利救回孩子的性命。醫師接著找尋娜娜吐血的原因，最後在食道下段到賁門發現有2處約長3公分的撕裂口，深達肌肉層且伴隨活動性出血，被診斷為「食道賁門黏膜撕裂症候群」，經醫師迅速縫合傷口後才止血，隨後被送進加護病房持續治療。

第一人民醫院消化內科主任楊建鋒表示，「食道賁門黏膜撕裂症候群」是種劇烈、頻繁的噁心或嘔吐，導致腹內壓力驟然增加，造成食道遠端或賁門處的黏膜或是黏膜下層撕裂，引起上消化道出血。他也呼籲孕婦，若在懷孕期間發現有吐血、嘔血，或者血色大便，有可能是消化道出血，必須盡快就醫檢查。