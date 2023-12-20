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廣西公司非法代孕「一條龍」報價88萬 還包性別與出生證

中國新聞組／北京20日電
網上宣傳代孕業務。（取材自大象新聞）
網上宣傳代孕業務。（取材自大象新聞）

中國明令禁止代孕，但廣西南寧一間公司近日被發現非法開展代孕業務，而且「一條龍服務」，還能包性別與出生證，報價88萬（人民幣，下同），其中代孕媽媽更不乏在校大學生。

來源：YouTube

大象新聞報導，檢舉人秦先生稱，廣西星回健康管理諮詢有限公司是當地一家「資歷頗深」的代孕中介公司。該公司負責人黃璐稱，「用你的卵子和你老公的精子，配成胚胎後，租一個房子，會有一條龍的服務給到你！」

「我們做的是『第三代試管』，簡單來說就是我們取得胚胎後，進行128種篩檢，保證胚胎品質合格，我們才會去『種』—這個技術貴就貴在這裡」黃璐透露，三代試管嬰兒技術不但能選男女，還能保證健康，整個廣西只有四家公立醫院可以做三代試管。

據了解，黃璐所稱的第三代試管嬰兒技術使用條件十分嚴苛，醫院在臨床上通常需要患者滿足一定的指徵，如患有重大遺傳基因疾病，才有資格使用這項技術。

黃璐透露，客戶可以要求代孕媽媽身高、長相、學歷，如果需要，他們還能提供泰國越南的代孕媽媽，「代孕媽媽不但可以選，甚至還要面試，你們跟她溝通，沒有問題我們才會用她。」黃璐說，胚胎植入是在私立醫院進行的，但公司會安排公立醫院的醫生操刀。

在頗簡陋的房間內，有一面貼滿寶寶照片的照片牆十分醒目。黃璐說，這些寶寶是公司的「成功案例」，「經過客戶同意後才貼出來的。」

根據訴求，黃璐量身訂定了一份「代孕套餐」，報價88萬，還說「如果不選擇性別，可以優惠到76萬」。

此外，黃璐還點明了公司的「核心業務」，即在最後的生育環節，讓客戶順利成為孩子的監護人。她透露，臨盆時，公司人員會帶代孕媽媽到公立醫院分娩，並買通醫生為新生兒辦理出生醫學證明。 「代媽（代孕媽媽）拿著你（客戶）的真實資訊進行登記，拿著身分證明刷一下就可以了。」

然而，中國「人類輔助生殖技術管理辦法」及「人類輔助生殖技術規範」均明確規定，禁止相關醫療機構及技術人員提供代孕相關服務。

網上宣傳代孕業務。（取材自大象新聞）
網上宣傳代孕業務。（取材自大象新聞）

越南 泰國

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