零下20℃的嚴寒震災：中國甘肅已131死 不是第1次發生6以上強震

12月19日，甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮，居民介紹受災情況。 （中新社）

「整個房子都在抖，逃生後手和腿還一直在抖，剛跑出來，山上的土就砰砰往下掉……」中國甘肅 省的積石山縣，在12月18日深夜發生規模6.2地震 ，截至北京時間20日上午，地震已致甘肅113人死亡、536人受傷，青海海東市18人遇難、198人受傷、16人失聯。

地震發生於12月18日的深夜11點59分，位於中國內陸的甘肅省臨夏州積石山縣，發生規模6.2地震，震源深度10公里。積石山縣為簡稱，其全名為「積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣」，為回族自治州下屬的縣級單位，人口數將近24萬人。

在地震發生後，後續的餘震不斷，根據中國當局的說法達到餘震140多次，其中最大規模有4.1。在中國社群平台和新聞媒體捕捉到的災區畫面中，當地平房多處倒塌、還有磚混結構的房屋也受損崩塌，部分地區傳出斷水斷電、通訊也完全中斷的情形。

12月19日，甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮，居民介紹受災情況。 （中新社）

「整個房子都在抖，逃生後手和腿還一直在抖，剛跑出來，山上的土就砰砰往下掉……」一名倖存者向中國的新聞媒體如此表示。就當事人的說法，賑災可能也有造成當地的山體崩落。

對於災區雪上加霜的是，此時正值當地冬季低溫 的嚴寒氣候，地震發生後的凌晨最低溫達-20℃，到19日白天的溫度也只有-5℃，低溫中無論對於受傷災民、受困者、或是救災人員來說，都是嚴峻的挑戰。此外，低溫嚴寒對於救災物資的輸送也造成困難，為避免在災區情況未明的狀況下湧入大批人力和物資，甘肅省抗震救災指揮部在19日上午也宣布，請外界不要貿然進入震災區，以免造成交通擁擠和妨礙救援。

甘肅省並非第一次發生規模6以上的強震。甘肅地形構造複雜，地處板塊擠壓作用的區域，在這一次的積石山縣地震發生後，有中國的專家對新聞媒體表示，初步研判為「逆衝型地震」，即是指逆斷層——斷層面上方的上盤岩層，沿著斷層面向上逆衝到下盤岩層的上方，導致震動幅度增大。

中國甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2強震，災情波及鄰省青海。（新華社）

甘肅前一次發生規模6以上的地震，是2013年規模6.6的定西地震，位於甘肅定西市的岷縣、漳縣交界處，造成95人死亡、超過1,000人受傷，影響的受災人數達90萬人。而死亡人數最多的，則是發生於1920年甘肅「海原大地震」，震央位於甘肅省海原縣、規模8.5，根據資料死亡人數超過23萬人以上，為中國最為慘重的地震之一。

12月19日，甘肅省臨夏州積石山縣大河家鎮受災現場，居民在街上生火取暖。 （中新社）

中國甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2強震，災情波及鄰省青海。（新華社）