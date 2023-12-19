上海11套房業主集體消失？中國首例房貸詐騙 金額逾6000萬

今年6月，上海市公安局經偵總隊協同青浦公安分局破獲一起2019年發生的全國首例房貸詐騙案，34人的團夥布了盤「大棋」，涉案超6000萬元（人民幣，下同）。

每日經濟新聞報導，警方發現，上海青浦區的某個小區，有11套房產都出現惡意欠貸，業主多年聯繫不上，房子也被銀行拍賣。警方展開偵查，發現這些貸款 人都有共同的特點：大部分來自較偏遠地區，沒有固定收入，從家庭條件看，也並沒有經濟實力在上海買房；他們其實也沒有意願在上海買房。這樣的貸款人通常也沒有過銀行借貸記錄，俗稱「白戶」。

專案組調查發現，這些斷供的貸款人，收入證明、社保流水等都是偽造的；他們購買的二手房價格也遠遠高於同期市場價格。警方對銀行流水綜合研判，迅速鎖定一個制造虛假證明材料、勾結房產中介等實施貸款詐騙的團夥。

那麽，經犯罪團夥的包裝，身在偏遠地區的「小白」，想要在上海貸款買房，總共要分幾步呢？警方揭秘。

第一步：高回報吸引「小白」來滬，承諾沒有信用風險。

2019年9月，因為非滬籍在上海購房必須是夫妻，不法分子就在老家召集夫妻到上海貸款買房。小李輕信了，不法分子稱需要小李夫婦倆配合他們，在上海貸款買一套房子，一旦貸款下來，他們就能獲得60%的報酬。

被高額回報吸引的小李夫婦第一次來上海，辦理了銀行卡和電話卡就回去了。

第二步：說服房東 配合雙倍做高房屋總價。

房東徐女士多年前投資青浦的一套199平的頂層覆式房。後來，她因故急於將房產拋售套現，但掛牌後一直無人問津。後來，一個姓沈的中介主動找上她。

徐女士價值253萬的房產，合同價做高到550萬元。2019年，當時商業貸款首付比例為35%，貸款金額357萬元，徐女士實際到手的房價253萬元。除去各種稅費，中介可以得手約為85萬元。

時隔兩周，小李夫婦再一次來上海，簽訂房屋買賣合同。

第三步：完善全套資料通過銀行貸款審批。

這是小李夫婦第三次來上海，去銀行簽訂貸款合同。

貸款中介，是專門負責會包裝買家的財務狀況，根據貸款數額的推算，為買家訂製達到放款標準的收入證明等材料。

隨後，銀行工作人員收取僅2000元好處費，就不惜瞞著銀行暗箱操作。再配合房屋評估報告，就能完成貸款審批。

第四步：貸款審批通過雙方交易過戶。

貸款審批通過，就正式交易過戶，這是買房雙方在整場交易中，唯一的一次碰面。

過戶完成，房東拿到貸款後，扣除自己的房屋價格，將多餘的錢全部轉給了中介。如果以多貸款60萬元為例，中介公司分取45萬，貸款公司6萬元，黃牛公司12萬元。

第五步：榨乾利用價值，利用「小白」再申請信用卡 。

乍看起來，黃牛只拿12萬元的報酬，但實質上，房產過戶後，小白一躍成了握有房產的優質客戶。他們稀里糊塗簽了一堆申請材料，申領了多張信用卡，開卡後團夥立刻套取全部額度現金。因此，小李就在不知不覺中，被透支了100多萬的信用額度。

警方梳理了2019年當地房價明顯虛高的交易，發現有11套房產涉嫌貸款詐騙，涉案金額超過了6000萬元。

據上觀新聞，專案組透過對銀行流水與貸款合同綜合研判，迅速鎖定了以寧某、郭某為首的犯罪團夥。在上海市公安局經偵總隊的協助下，專案組於6月底在上海及外省市多地集中收網，搗毀一個製造虛假證明材料、勾結房產中介等實施貸款詐騙、信用卡詐騙的團夥，抓獲寧某、郭某等34名犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。