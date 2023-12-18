我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

風暴強襲東岸 多地暴洪至少4死 70萬人無電可用

甘肅強震116死 災民哭訴：全家在零下十幾度的戶外度過一夜

記者黃雅慧／即時報導
甘肅地震目前已知造成116人死亡，圖為在地震中受傷的民眾被送往青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院救治。（新華社）
甘肅地震目前已知造成116人死亡，圖為在地震中受傷的民眾被送往青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院救治。（新華社）

甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震，震源深度僅10公里，目前已知造成甘肅105人死亡、青海11人死亡。距離震央90公里的災民接受上海《澎湃新聞》訪問時哭訴，他家的房屋倒塌，自己差點被埋，因餘震不斷，全家在零下十幾度的戶外度過了一夜。

據中國地震台網速報，甘肅這起地震，截至19日6時，共記錄到餘震275次，其中3.0級及以上餘震9次，分別是6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震7次；3.0級以下餘震266次。

據中新社報導，大陸國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉指出，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分。本次地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。

《極目新聞》報導，關家川鄉村民白先生在19日4時表示，地震發生時，村裡大部分人已入睡，當時他還在街上辦事，聽到一聲巨響後，感覺到地面在搖晃，「當時看到村民趕緊跑出屋外，緊急避險」。因餘震不斷且震感仍強烈，村幹部已通知村民在自家屋外烤火取暖，直到天亮。

地震對於當地電力供應的影響各村不一，白先生所在的關家川鄉當時電力供應仍正常，但在柳溝鄉柳溝村震後停電。當地村民安先生指出，震後家中停電，目前手機電量不多，也不敢過多接打電話，暫時也不知道外界的狀況。

地震也引發甘肅、青海部分地區交通受阻。中國路網消息，震央周邊路網運行基本正常。受地震影響，甘肅臨夏市東鄉段大河家黃河大橋出現裂縫，只允許應急車輛及小型車輛通行，大型車輛禁止通行。

新華社報導，截至7時許，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。大陸國家綜合性消防救援隊伍共出動1,440名消防救援人員趕赴災區救援。

甘肅省臨夏州積石山縣18日23時59分縣發生6.2級地震，震源深度僅10公里，當...
甘肅省臨夏州積石山縣18日23時59分縣發生6.2級地震，震源深度僅10公里，當地不少建築受損並導致百餘人傷亡。（中新社）
甘肅強震導致部分地區停電，因目前正值寒冬，災區民眾只能生火取暖。（取材自極目新聞...
甘肅強震導致部分地區停電，因目前正值寒冬，災區民眾只能生火取暖。（取材自極目新聞）

地震 甘肅

上一則

美宣布3億美元對台軍售 中國國防部：以武謀獨死路一條

延伸閱讀

甘肅6.2強震後 新疆也傳5.5地震 深度僅10公里

甘肅6.2強震後 新疆也傳5.5地震 深度僅10公里
甘肅震區零下12℃… 災民裹被逃生 露天生火取暖

甘肅震區零下12℃… 災民裹被逃生 露天生火取暖
冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況

冰島火山噴發 駭人影像曝光…專家指靠近電廠是最糟情況
甘肅6.2強震瞬間… 災民驚曝：像海浪翻湧後被拋了起來

甘肅6.2強震瞬間… 災民驚曝：像海浪翻湧後被拋了起來

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為