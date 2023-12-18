甘肅強震116死 災民哭訴：全家在零下十幾度的戶外度過一夜

甘肅地震目前已知造成116人死亡，圖為在地震中受傷的民眾被送往青海省海東市民和回族土族自治縣人民醫院救治。（新華社）

甘肅 臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震 ，震源深度僅10公里，目前已知造成甘肅105人死亡、青海11人死亡。距離震央90公里的災民接受上海《澎湃新聞》訪問時哭訴，他家的房屋倒塌，自己差點被埋，因餘震不斷，全家在零下十幾度的戶外度過了一夜。

據中國地震台網速報，甘肅這起地震，截至19日6時，共記錄到餘震275次，其中3.0級及以上餘震9次，分別是6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震7次；3.0級以下餘震266次。

據中新社報導，大陸國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉指出，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分。本次地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。

《極目新聞》報導，關家川鄉村民白先生在19日4時表示，地震發生時，村裡大部分人已入睡，當時他還在街上辦事，聽到一聲巨響後，感覺到地面在搖晃，「當時看到村民趕緊跑出屋外，緊急避險」。因餘震不斷且震感仍強烈，村幹部已通知村民在自家屋外烤火取暖，直到天亮。

地震對於當地電力供應的影響各村不一，白先生所在的關家川鄉當時電力供應仍正常，但在柳溝鄉柳溝村震後停電。當地村民安先生指出，震後家中停電，目前手機電量不多，也不敢過多接打電話，暫時也不知道外界的狀況。

地震也引發甘肅、青海部分地區交通受阻。中國路網消息，震央周邊路網運行基本正常。受地震影響，甘肅臨夏市東鄉段大河家黃河大橋出現裂縫，只允許應急車輛及小型車輛通行，大型車輛禁止通行。