甘肅強震116死 災民哭訴：全家在零下十幾度的戶外度過一夜
甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震，震源深度僅10公里，目前已知造成甘肅105人死亡、青海11人死亡。距離震央90公里的災民接受上海《澎湃新聞》訪問時哭訴，他家的房屋倒塌，自己差點被埋，因餘震不斷，全家在零下十幾度的戶外度過了一夜。
據中國地震台網速報，甘肅這起地震，截至19日6時，共記錄到餘震275次，其中3.0級及以上餘震9次，分別是6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震0次，4.0-4.9級地震2次，3.0-3.9級地震7次；3.0級以下餘震266次。
據中新社報導，大陸國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉指出，甘東南地區位於青藏高原東緣，屬於南北地震帶組成部分。本次地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人處於休息狀態來不及躲避等。
《極目新聞》報導，關家川鄉村民白先生在19日4時表示，地震發生時，村裡大部分人已入睡，當時他還在街上辦事，聽到一聲巨響後，感覺到地面在搖晃，「當時看到村民趕緊跑出屋外，緊急避險」。因餘震不斷且震感仍強烈，村幹部已通知村民在自家屋外烤火取暖，直到天亮。
地震對於當地電力供應的影響各村不一，白先生所在的關家川鄉當時電力供應仍正常，但在柳溝鄉柳溝村震後停電。當地村民安先生指出，震後家中停電，目前手機電量不多，也不敢過多接打電話，暫時也不知道外界的狀況。
地震也引發甘肅、青海部分地區交通受阻。中國路網消息，震央周邊路網運行基本正常。受地震影響，甘肅臨夏市東鄉段大河家黃河大橋出現裂縫，只允許應急車輛及小型車輛通行，大型車輛禁止通行。
新華社報導，截至7時許，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。大陸國家綜合性消防救援隊伍共出動1,440名消防救援人員趕赴災區救援。
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