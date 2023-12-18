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給「住院婆婆吃泡麵」山東博主擺拍遭拘留

世界新聞網／輯
短片博主「林姐肉夾饃」近日發布短片，顯示她要求「婆婆」天天吃泡麵。（影片截圖）
短片博主「林姐肉夾饃」近日發布短片，顯示她要求「婆婆」天天吃泡麵。（影片截圖）

中國短片博主「林姐肉夾饃」近日發布影片，顯示她詢問正在吃泡麵的婆婆「好吃嗎？」老人說「好吃」，她則回覆「好吃以後頓頓吃」。博主聲稱逼住院的婆婆吃泡麵是為了報復。短片引發關注，網民指摘博主涉嫌虐待老人。山東省聊城市公安局東昌府分局17日發布通報指，該短片屬擺拍，該林姓博主因編造虛假信息，被警方行政拘留5日，帳號被永久封鎖。

據紅星新聞報導，博主於涉事短片稱片中老人是其婆婆。「林姐肉夾饃」稱，她在坐月子期間，婆婆曾讓她吃3箱泡麵，還稱有營養，她只是「以其人之道，還治其人之身」。事件引發熱議並衝上熱搜，當地警方隨即介入調查。

聊城市公安局東昌府分局發布通報，稱網名「林姐肉夾饃」的40歲林姓女子為博流量及關注，編造虛假信息，讓其母親配合擺拍，於網上傳播，造成惡劣社會影響。

警方稱，林女對其違法行為供認不諱，公安機關依法處以行政拘留5日，並永久封鎖其網絡帳號。

人民日報微博批評，「擺」出套路、「拍」掉真誠，這種玩法當休。守住底線不越界，莫再用拙劣演技騙取關注，莫再把擺拍當流量密碼。

微博

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