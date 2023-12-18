美國姑娘騎行浙江2000公里拍視頻 還在村裡安家

騎行中的陽離子。（取材自潮新聞）

今年夏天，來自美國的95後姑娘陽離子，騎著一輛自行車，繞浙江2000公里，沿途記錄Vlog發布到海內外社交平台，播放量超千萬。現在，在杭州餘杭百丈鎮的一個村裡，她開始了浙江鄉村的田園生活。

陽離子正在村子裡拍攝視頻。（取材自潮新聞）

潮新聞報導，陽離子的本名叫凱瑟琳。2015年在美國讀大學時和來自中國的同學組隊做實驗，為交流方便，她給自己取了一個中文網名，一個化學實驗中常用的詞語——正離子。「後來知道『陽』有陽光、樂觀的意思，改成了『陽離子』。」陽離子笑著說。

陽離子生活在浙江餘杭百丈鎮的一個村子裡。（取材自潮新聞）

據報導，2016年至2017年，她連續兩年暑假在中國實習，期間朋友介紹認識浙江環保組織「綠色浙江」。2018年，她考入南京大學讀環境工程專業讀碩士，畢業後就在「綠色浙江」工作。

「綠色浙江」因一場「千年環保世紀行」而出名。2000年，兩位浙江的大學生騎著一輛雙人自行車，觀察到浙江農村的生態破壞、環境汙染，於是籌畫成立環保組織，希望喚起社會對環境的重視。

報導稱，今年4月起，陽離子一個人騎著一輛自行車，帶著一台GoPro，路線正是23年前那場「千年環保世紀行」。她從杭州出發，途徑寧波、台州、溫州、麗水、金華，最終返回原點，騎行全程2000多公里。

陽離子「騎行日記」裡，她在溫州跳入湖裡游泳。（取材自潮新聞）

「這是我騎行過的最長的一段旅程。」陽離子將「騎行日記」發布到網上，分享一路上見到的景、遇到的人，還觀察了浙江20多年來的環境改變。

今年7月，陽離子在餘杭百丈鎮，安家了。「來中國5年，我終於從一名短暫的訪客，變成了中國的村民。」

房子不大，是一處圍著小院的平房，背靠大山，四邊被竹林環繞，院子裡栽著大樹和幾棵竹子，能聽見風吹過的聲音。村民都知道村裡來了一個美國姑娘，留著長長的棕髮，有一雙漂亮的藍眼睛，還能說地道的中文，遇到都會打招呼說「你好」。

儘管能流暢地說中文，但這些年，陽離子用Vlog的形式騎行中國的村落街巷，搭配的還是英語解說。有網友疑問：「視頻為什麽不說中文了？」她說，「拍視頻，是為了讓外國人看到更真實的中國。」她把鏡頭對準了中國的鄉村生活和老百姓的煙火日常。

樸素又有趣的紀錄，讓中國人看到熟悉的街巷，讓更多海外網友看到了不一樣的中國。海外網友說，「你能夠展示西方人很少看到的一面。」「你向我們展示了中國的一部分，我們在主流上看不到。」

接下去，她計畫在院子裡養上小雞小鴨，和鄰居們一樣，在中國過上最真實、純粹的鄉村生活。