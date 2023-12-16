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安徽「網紅局長」孫善豹 年初出圈年底落馬

中國新聞組／北京16日電
孫善豹在直播。（取材自介面新聞）
孫善豹在直播。（取材自介面新聞）

安徽紀檢監察網指出，曾在網上直播而出圈的「網紅局長」孫善豹，因涉嫌嚴重違紀違法已落馬，目前正接受亳州市紀委監委紀律審查和監察調查。

來源：YouTube

界面新聞報導，孫善豹曾任亳州市交通運輸局黨組書記、局長。他之所以被稱為「網紅局長」，始於亳州市交通運輸局「局長帶你看交通」直播活動，今年1月孫善豹首次以「主播」身分在螢幕前亮相，獲得不錯的反響。

孫善豹曾表示，「群眾在哪裡，工作就要做到哪裡」。「局長帶你看交通」已開展了9場直播活動，內容涉及春運、高速公路建設、農村公路建設與管護等，每場觀眾都突破10萬人，觀看人數累計達100多萬人次，最多一場有19.2萬人次觀看。

人民網曾以「亳州市交通局局長緣何「不務正業」當「主播」？」為題報道稱，局長帶頭走進直播間，利用微信公眾號、抖音等網路平台開門納諫，傾聽群眾呼聲。把交通的「問題清單」變成了群眾的「幸福帳單」。

安徽省交通運輸廳廳長聶愛國也曾稱讚，「亳州『局長帶你看交通』抖音直播，開通了交通運輸部門與廣大人民群眾的『直通車』，架起了『連心橋』，切實解決了群眾的急難愁盼問題。同時，改進了我們的工作作風，提升了工作能力，密切了黨群、幹群關係，此做法值得全省交通運輸部門學習借鑒。」

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