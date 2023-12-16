「我懦弱 我無能」業績落後員工戴「枷鎖」 昆明公司：玩遊戲

網傳「雲南昆明某裝飾公司疑似給業績落後員工戴『枷鎖』」圖片。（取材自極目新聞）

中國一些公司對業績未達標員工的不人道懲罰方式，多年來引發不少爭議。近日又傳出雲南昆明某裝飾公司，疑似給業績落後員工戴上「枷鎖」懲罰，枷鎖上面還寫著「我懦弱，我無能」字樣。隨著圖片在網上流傳，引發輿論批評這是把員工當成了奴隸，侮辱性極強。公司先是回應已報警闢謠，後又稱那是在「玩遊戲」。網友們仍要求徹查。警方已介入調查。

據極目新聞報導，12月14日，一張「雲南昆明某裝飾公司疑似給業績落後員工戴『枷鎖』」的圖片在網上流傳。圖片顯示，4人站在台前，頭上戴著古代枷鎖樣子的道具，「枷鎖」上寫有「我懦弱，我無能，我給公司拖後腿」字樣。男子背後方的大型背景板上寫有「雲南大區某某裝飾集團全省聯動」以及「年終大促，23年周年慶」字樣。

圖片引發廣泛關注，不少網友留言譴責此種行為，認為是對員工人格的侮辱：「奴隸也不至於這樣吧」「老板從緬北回來再創業了嗎」「謔，2023還得反封建呢」「被資本奴役的打工人」「這哪是資本，奴隸主罷了」「這是古代流放犯的標誌，侮辱人」。也有網友質疑「枷鎖」上的字看起來像是P上去的，不過不管有沒有P，讓員工戴「枷鎖」都不適當。

天眼查資料顯示，涉事裝飾公司成立於1999年，註冊地點為雲南省昆明市盤龍區，是一家以從事建築裝飾、裝修和其他建築業為主的企業。

15日上午，該公司客服熱線工作人員表示，公司已經報警處理了，「應該是有人造謠抹黑」。公司幾年前辦過23周年慶的活動，但不清楚是否有過網傳照片的環節。該公司負責人回應稱，沒參加過這種會議。

轄區派出所工作人員表示，14日晚安排民警上門調查了解，公司加班人員稱，公司沒有這種情況，「公司負責人也說，近幾年沒發生這事，社區民警和所領導還會去了解情況。」

另據Vista看天下報導，該裝飾公司工作人員15日再度回應稱，那是做遊戲的時候玩的，幾年前的事情了，現在不敢了，會去核實一下情況。

不過這個說法仍引來網友不滿：「現在不敢？還是曝光了不敢？」「你管這個叫玩遊戲？」「笑死了，這些搞行銷都是沒把員工尊嚴當一回事的，一查一個準。」「怎麼，打工人連自尊都不配」。