我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

江西「鼠頭鴨脖」案 涉事方及相關責任人共罰706萬

中國新聞組／北京16日電
江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然。（取材自澎湃新聞）
江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然。（取材自澎湃新聞）

企查APP顯示，近期，「鼠頭鴨脖」涉事企業及相關責任人行政處罰書公布。其中，江西中快後勤服務有限公司被罰款10萬元人民幣(約1.4萬美元)、沒收違法所得1325.5元，責任人朱某某被處以去年收入的10倍罰款即284.4萬餘元，陶某某被處以去年收入的8倍罰款即185.2萬餘元，易某某被處以去年收入的9倍罰款即226.3萬餘元，共計約706萬元。

來源：YouTube

貝殼財經報導，處罰詳情顯示，江西工業職業技術學院學生占某6月1日在學院第一食堂「美卡香鹵」檔口所點飯菜中吃出疑似鼠頭的異物；6月8日，學生何某在第一食堂「美食美刻」速食窗口購買的空心菜中發現一條青蟲；6月13日，學生譚某在第一食堂「老上海餛飩鋪」購買的拌粉內發現一隻黑色的臭蟲。江西中快後勤服務有限公司作為學校食堂的承包方，多次出現經營混有異物的食品的情況，且經網絡傳播，造成大量轉載與評論，引起社會輿情，影響惡劣，造成嚴重危害後果。朱某某、陶某某作為江西中快後勤服務有限公司法定代表人、食品安全總監，易某某作為江西工業職業技術學院學生食堂一樓運營管理第一責任人，應對該學校食品安全事故負有主要責任。

先前，「鼠頭鴨脖」事件引發廣泛關注。據媒體報導，當地發布的調查結果顯示，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人予以處罰。

上一則

甘肅白銀越野賽21死8傷 7人被判刑

下一則

「中國人禁入」風波 日餐館改貼這4字 日媒體人：台人出的點子

延伸閱讀

江西食堂「鼠頭鴨脖」案 涉事企業、責任人被罰706萬人民幣

江西食堂「鼠頭鴨脖」案 涉事企業、責任人被罰706萬人民幣
又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚

又吃到老鼠？ 江蘇外賣羊肉火鍋疑有鼠頭 能辨出牙齒鬍鬚
防控非洲豬瘟太嚴？江西豬場禁飼養員洗澡後穿內褲 違規罰200元

防控非洲豬瘟太嚴？江西豬場禁飼養員洗澡後穿內褲 違規罰200元
杭州年輕人搶去老人食堂「蹭飯」12樣菜只要24元

杭州年輕人搶去老人食堂「蹭飯」12樣菜只要24元

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅