515人送醫、102人骨折 北京地鐵煞車失靈追尾? 網疑瞞報

北京地鐵昌平線14日突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）

北京地鐵 昌平線14日晚發生重大事故，官方原稱是機械故障僅30多人受傷，但昨發布的通報指事故原因是下雪天軌滑致煞車系統失靈引發兩輛列車追尾，且有515人送醫，其中骨折102人。通報引來全網譁然，紛紛質疑北京地鐵瞞報。有專家認為此事故很罕見，不排除是系統設計有漏洞或營運維修水平出問題。而據報導，涉事列車在事故前兩天才剛完成檢修維護。

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北京地鐵昌平線列車14日晚行經西二旗站至生命科學園站區間時，最後兩節車廂脫鉤。北京交通委昨通報調查結果，共515人送醫，其中骨折102人，無人員死亡。截至昨晨，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。昌平線16日起已全線恢復正常運營。

涉事列車損毀嚴重。(視頻截圖)

據通報，初步調查結果顯示，事故原因為雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急制動（煞車）停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動（煞車），造成與前車追尾 （追撞）。北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

不過北京地鐵通報昨引來大批網民質疑與不滿，紛紛留言稱指北京地鐵在事發當晚說事故原因是機械故障造成車廂斷裂且僅有30多人受傷，第二天卻突然變成了「追尾」，還有多達500餘人送醫，質疑「都傷這麽多人，還沒有重大響應級別」、「昨天還是斷裂，今天就是追尾了」、「一開始說什麼故障，這都要隱瞞」、「現在才通報真相，這是真相嗎？必須嚴查」。

為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。（取材自微信）

網民們並猜測事故原因。據央廣網引述北京交通大學綜合交通系統科學研究所主任徐猛表示，地鐵由於設備故障導致的事故十分罕見，列車緊急制動後，後車及線路上其他行駛的車會有緊急的調度控制。一位匿名地鐵安全工作人員說，單純的大雪不足以發生事故，處理不當或是一些客觀因素都有可能導致事故發生。

另據香港 明報報導，事故發生後，昌平線採用北京交控科技研發的CBTC信號系統引起質疑。交控科技官網自稱「國內第一家突破軌道交通『卡脖子』信號系統的完全自主創新高新企業」。

報導引述香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，信號系統出問題可能性不大，最有可能是環境影響，較擔心是微雪或細雨導致鐵粉或油漬浮於軌道，形成薄膜，減少摩擦力，影響制動。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇指出，不排除是系統設計有漏洞，或者營運、維修水平出問題，例如在重置、輸入數據時做得不足。

另據上游新聞報導，事發前兩天，為因應低溫 下雪天氣，北京地鐵工作人員才剛完成車輛設備、高架線路設施的檢修維護。安監部門專家王先生（化名）說，這次事故還涉及監管是否到位及作業是否符合規範等。