我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

515人送醫、102人骨折 北京地鐵煞車失靈追尾? 網疑瞞報

中國新聞組／北京16日電
北京地鐵昌平線14日突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）
北京地鐵昌平線14日突發事故，兩節車廂斷裂。（取材自微博）

北京地鐵昌平線14日晚發生重大事故，官方原稱是機械故障僅30多人受傷，但昨發布的通報指事故原因是下雪天軌滑致煞車系統失靈引發兩輛列車追尾，且有515人送醫，其中骨折102人。通報引來全網譁然，紛紛質疑北京地鐵瞞報。有專家認為此事故很罕見，不排除是系統設計有漏洞或營運維修水平出問題。而據報導，涉事列車在事故前兩天才剛完成檢修維護。

來源：YouTube

北京地鐵昌平線列車14日晚行經西二旗站至生命科學園站區間時，最後兩節車廂脫鉤。北京交通委昨通報調查結果，共515人送醫，其中骨折102人，無人員死亡。截至昨晨，423人已離院，25人留院觀察，67人住院治療。昌平線16日起已全線恢復正常運營。

涉事列車損毀嚴重。(視頻截圖)
涉事列車損毀嚴重。(視頻截圖)

據通報，初步調查結果顯示，事故原因為雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急制動（煞車）停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動（煞車），造成與前車追尾 （追撞）。北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

不過北京地鐵通報昨引來大批網民質疑與不滿，紛紛留言稱指北京地鐵在事發當晚說事故原因是機械故障造成車廂斷裂且僅有30多人受傷，第二天卻突然變成了「追尾」，還有多達500餘人送醫，質疑「都傷這麽多人，還沒有重大響應級別」、「昨天還是斷裂，今天就是追尾了」、「一開始說什麼故障，這都要隱瞞」、「現在才通報真相，這是真相嗎？必須嚴查」。

為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保...
為應對寒流和強風等災害天氣，上海地鐵嚴陣以待，工作人員對防凍道岔油進行檢查，確保油量充足。（取材自微信）

網民們並猜測事故原因。據央廣網引述北京交通大學綜合交通系統科學研究所主任徐猛表示，地鐵由於設備故障導致的事故十分罕見，列車緊急制動後，後車及線路上其他行駛的車會有緊急的調度控制。一位匿名地鐵安全工作人員說，單純的大雪不足以發生事故，處理不當或是一些客觀因素都有可能導致事故發生。

另據香港明報報導，事故發生後，昌平線採用北京交控科技研發的CBTC信號系統引起質疑。交控科技官網自稱「國內第一家突破軌道交通『卡脖子』信號系統的完全自主創新高新企業」。

報導引述香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生認為，信號系統出問題可能性不大，最有可能是環境影響，較擔心是微雪或細雨導致鐵粉或油漬浮於軌道，形成薄膜，減少摩擦力，影響制動。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇指出，不排除是系統設計有漏洞，或者營運、維修水平出問題，例如在重置、輸入數據時做得不足。

另據上游新聞報導，事發前兩天，為因應低溫下雪天氣，北京地鐵工作人員才剛完成車輛設備、高架線路設施的檢修維護。安監部門專家王先生（化名）說，這次事故還涉及監管是否到位及作業是否符合規範等。

事故發生後，多人受傷倒地。(視頻截圖)
事故發生後，多人受傷倒地。(視頻截圖)

地鐵 香港 低溫

上一則

今冬最強寒潮 北方列車紛取消 南方氣溫將坐「過山車」

下一則

甘肅白銀越野賽21死8傷 7人被判刑

延伸閱讀

紐約地鐵7號線悲劇 艾姆赫斯特乘客凌晨被撞身亡

紐約地鐵7號線悲劇 艾姆赫斯特乘客凌晨被撞身亡
北京地鐵驚魂後 上海地鐵啟動「禦冬」模式保乘客安全

北京地鐵驚魂後 上海地鐵啟動「禦冬」模式保乘客安全
北京地鐵再驚魂 網友：轟一聲電扶梯塌陷了

北京地鐵再驚魂 網友：轟一聲電扶梯塌陷了
北京地鐵車廂脫鉤遭追撞 102人骨折 千人暴雪夜疏散

北京地鐵車廂脫鉤遭追撞 102人骨折 千人暴雪夜疏散

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅