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工人只能在規定10分鐘內上廁所？江蘇業者：只要求先告訴主管

中國新聞組／北京15日電
網民發布視頻是一段監控畫面，監控正對著一個廁所門口，能看到有人進出。（取材自極目新聞）
網民發布視頻是一段監控畫面，監控正對著一個廁所門口，能看到有人進出。（取材自極目新聞）

近日，有網民發布視頻稱，江蘇無錫一家企業只允許車間員工在上午和下午規定的10分鐘時間內上廁所，否則會被處罰，有人因此被開除。涉事企業工作人員否認有此規定。無錫市新吳區勞動監察大隊回應稱，經調查，該企業只是要求員工在離開崗位上廁所時要向主管打個招呼，不會讓員工「被一泡尿憋死」。

大皖新聞報導，12月13日，有網民發布視頻稱，這家企業只允許員工在上午下午各規定的10分鐘內上廁所，其餘時間上廁所，臨時工就要被開除，正式工扣錢。視頻是一段監控畫面，監控正對著一個廁所門口，能看到有人進出，顯示的時間是星期一下午4點多。

視頻發布者阿麗（化名）表示，自己是這家公司的臨時工，目前在一個電動汽車線束車間工作。前些天，其所在車間員工接到口頭通知，要求員工只能在上午10點到10點10分和下午3點到3點10分，這兩個休息的時間段上廁所，其他工作時間上廁所若是臨時工會被開除，正式工會扣獎金。

「之前沒有徵求我們的意見，一開始是不讓在那10分鐘前後半小時上，後來就直接卡死在了這上午10分鐘和下午10分鐘上。」阿麗說，只有她所在的車間有這樣的要求，該車間有60多人，女工比男工多，在上午和下午兩段10分鐘的休息時間裡，女廁所很多人排隊等著上廁所。她所發布的視頻裡就是有人在規定時間外上廁所，有臨時工因此被開除了。

目前，發布視頻的社交媒體帳號已經看不到此前發布的視頻。

江蘇法德東恒律師事務所高級合夥人藍天彬律師表示，根據「勞動法」規定，若企業規定員工每天只能在上午和下午各10分鐘上廁所，其餘時間上廁所會被處罰，涉嫌侵犯勞動者的合法權益，涉嫌侵犯勞動者享有獲得勞動安全衛生保護的權利。

涉事企業一名工作人員則否認網上所說該公司對員工上廁所時間有規定的情況，接著就掛斷記者查證電話，未說明詳情。

無錫市勞動保障監察支隊一名工作人員表示，企業對員工上廁所的時間有這樣限制的規定是不合理的。無錫市新吳區勞動監察大隊一名工作人員在調查後表示，企業稱不存在網上所說的規定，只是要求員工在離開崗位上洗手間時要和主管打個招呼，「人不會被一泡尿憋死，真要上廁所讓他憋著？不可能。」已經建議企業向網警報案。

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