中國短跑名將張培萌為帶走女兒打傷岳母 3年後被行拘5日

張培萌。（取材自新華網）

與蘇炳添並稱中國百米雙雄的短跑名將張培萌，2020年8月在與妻子分居期間，到岳母家抱走女兒，因過程中打傷其岳母，被哈爾濱警方處行政拘留5日的行政處罰。期間，張培萌曾提出行政覆議及行政訴訟要求撤銷行拘處罰都被駁回，哈爾濱警方近日已協調北京市警方對張培萌異地執行，張培萌任教的清華大學也稱已對張培萌進行了處分。

上游新聞報導，2020年7月，張培萌與妻子漠寒分居，漠寒將10個月大的女兒帶回哈爾濱的母親家照顧。同年8月24日，張培萌帶著多人來到哈爾濱的岳母家中，強行入室帶走女兒。過程中，岳母以及一名在場親屬被張培萌打傷，警方鑑定2人均構成輕微傷。

2020年12月28日，根據治安管理處罰法，哈爾濱市公安局道里分局對張培萌處以行政拘留5日的行政處罰。

張培萌不滿處分提請行政覆議，要求警方對其暫緩執行行政拘留。「行政覆議決定書」顯示，張培萌稱不存在毆打岳母的行為，本案是因婚姻家庭產生爭議，張培萌抱回孩子的行為不違反行政法律相關規定，處以5日行政拘留不符合行政合理性原則，應當依法撤銷。

2021年5月8日，哈爾濱市公安局作出維持原有5日行政處罰的決定。哈爾濱市公安局稱，張培萌在抱走孩子的過程中採取了違法行為，對其岳母使用了暴力的手段，進行毆打。根據相關當事人證言以及傷情診斷書等證據，證實張培萌存在對其岳母的毆打行為，所以哈爾濱市公安局對張培萌給予了相應處罰。

此後，張培萌繼續向法院提起行政訴訟，請求判令撤銷行拘5日行政處罰。哈爾濱市道里區人民法院、哈爾濱市中級人民法院先後開庭，均駁回張培萌的訴訟請求。

據了解，張培萌因對其岳母的毆打行為被警方處以行政拘留，已由哈爾濱警方協調北京市警方異地執行，執行期限5日。

張培萌退役後，加入了清華大學體育部，擔任助教。12月14日，針對張培萌被拘留一事，清華大學師德師風辦公室工作人員表示，學校已經根據規定和程序已經做了處理，對張培萌進行了處分，具體處分情況不方便透露。