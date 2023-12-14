武漢女應徵酒店前台問「過年是否休假」 疑被HR罵：社會渣

李女士提供與該名HR的聊天紀錄截圖。（取材自海報新聞）

湖北武漢 的李女士（化姓）在網上爆料稱，她透過招聘平台向南京一家酒店求職時，問酒店HR「那過年（休假）呢？」，對方竟回「過年還要有假期，麻煩你找個公司給你無限放假」，並辱罵她20分鐘，其間還出現稱她是「社會渣子」「弱智兒童」「做小姐」等言語，讓她鬱悶到失眠 。平台稱將調查後依規則處理。涉事酒店則否認曾罵求職者。

綜合九派新聞、海報新聞報導，李女士在社群平台爆料稱，自己於12月10日晚在某直聘上應聘工作地點為南京一家酒店的前台崗位，開始跟招聘者進行溝通。當詢問過年是否放假時，HR提到「保安月休一天，前台頂上」。她隨後詢問「那過年（休假）呢？」，不料該HR竟稱「過年還要有假期，麻煩你找個公司給你無限放假」。

由於對方的回覆未讓她感到滿意，李女士於是回答道「找別人吧」，沒想到卻遭到該名HR狂轟濫炸的辱罵。李女士說，該名HR還對她說「31歲的人，這麽失敗？」「一個衛校畢業的，裝什麽玩意」，並辱罵她是「社會渣子」「弱智兒童」，在她和該HR的聊天中還出現「弱智」「做小姐」「垃圾」等詞匯，對她辱罵長達約20分鐘。

雙方聊天記錄截圖。（取材自海報新聞）

李女士表示，對方的辱罵使得她開始懷疑人生，當晚沒睡好，覺得很鬱悶、憋屈。之後她將此事投訴給招聘平台，客服回覆稱已警告對方。「我想警告對方太輕了，下一個面試者他又會怎麽樣對待人家。」自己使用招聘平台多年，第一次遇到這種事情，請求交換對方電話也未成功。目前她的訴求是希望對方能夠公開道歉，並且所在公司需對其進行處罰。

對此，該酒店工作人員表示，「肯定不屬實，怎麼可能？」招聘平台客服則回應：「如果對方有這樣的一個違規行為，需提交舉報，會有專員進行核實。」隨後其稱，無論是求職者還是招聘者存在辱罵行為，平台都不會支持，將按照規則對帳號進行處理。