陝西女收6萬彩禮 同居5年沒結婚 分手判還4萬

彩禮示意圖。（視頻截圖）

陝西富縣一對男女在未登記結婚的情況下，共同生活長達五年，其間女方因懷孕而做手術。分手後，女方返還了2萬元（人民幣，下同）彩禮，但男方繼續追討剩餘4萬元彩禮，最終法院判決，除訴前女方已返還的2萬元外，女方須再向男方返還2萬元。

澎湃新聞報導，一名吉林男子與陝西女子2013年相識後確立戀愛關係。2015年雙方商量結婚事宜時商定聘金為10萬元。當時因女方家庭原因及其本人未達法定婚齡，先收男方禮金2萬元，此後女方便與男方一起外出打工並同居。

2017年，女方懷孕做流產手術，後與男方一起回到吉林生活工作。2017年底，男方又向女方給付彩禮4萬元。女方在男方家居住生活至2019年初，雙方因瑣事矛盾自行解除同居關係，女方返還男方2萬元彩禮，剩餘4萬元女方給男方出具欠條一張。後男方多次索取4萬元未果，遂將女方訴至法院。

兩人因感情問題及與父母衝突無法繼續相處，決定和平分手。分手時兩人經過對帳，同居期間女方多花費11萬元左右，基於兩人好聚好散的想法，商量後決定由女方向男方出具聘金的欠條4萬元以便給男方父母一個交代，其餘11萬元就不追究。

法院認為，女方和男方同居長達5年卻一直未辦理結婚登記手續，女方有明顯過錯，且同居期間導致女方懷孕進行手術，傷害身體健康，理應對女方進行經濟補償，因此男方對所剩餘彩禮4萬元因未辦理結婚登記手續酌情返還2萬元為宜。