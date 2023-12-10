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追星爭執威脅「肉搜」網友 西安24歲女輔警被解除勞動合約

中國新聞組／北京10日電
西安閻良一名女性警務人員疑似追星起爭執，威脅要「人肉搜索」網友，圖為威脅截圖。(取材自九派新聞)
西安閻良一名女性警務人員疑似追星起爭執，威脅要「人肉搜索」網友，圖為威脅截圖。(取材自九派新聞)

西安閻良一名女性警務人員疑似追星新生代男演員于適，與一名網友起爭執，威脅要「人肉搜索」網友，該網友於是截圖報警並發布到網上。西安警方7日通報，經查是一名24歲的女輔警涉嫌恐嚇網友，已與對方解除勞動合約，並予以行政處罰。

九派新聞報導，1996年出生的于適，因出演電影「封神三部曲」中姬發一角引發關注。于適工作室8日發布倡議書，呼籲粉絲文明上網，平和交流，堅決抵制網路暴力和侵犯他人隱私的行為。

于適。（取材自九派新聞）
于適。（取材自九派新聞）

大皖新聞早前報導，ID「別感動999」帳號通過私信威脅網友，發信息稱「不要讓我查到你的ID哦」、「我說能查到就能查到，還能查到你的開房紀錄啥的」以及「查到啦」等。該帳號曾在10月14日發布一條微博，展示了警務人員的肩章、胸牌、胸扣等工作標識和證件，其中可看到警務編號疑似「FJ8233」。

報導稱，網友質疑「別感動999」涉嫌利用公職身分「肉搜」其身分，要求對方公開道歉。「別感動999」則通過私信予以否認，並稱「我不是公職人員」；不過其7日晚曾發文道歉，仍否認自己是公務人員，所涉照片是朋友圈盜圖。現相關微博內容已刪除。

事件曝光後引起極大關注，不少網友紛紛聲援被私信威脅網友，並質疑威脅者身分。而西安閻良分局官方微博也說已開展調查。

12月7日晚，西安警方通報，「警務輔助人員張某在與某網民私信過程中發生爭執，導致情緒失控，為恐嚇對方，信口編造要查詢其個人信息。經進一步調查，其沒有接觸、查詢公民個人信息的條件和權限，也未發現其通過他人非法獲取公民個人信息情況。」

西安警方還說：「目前，已根據輔警管理工作規定解除張某勞動合約，並依法予以行政處罰。同時，給予張某原所在部門負直接管理責任的民警田某責令檢查，給予負有領導責任的毛某誡勉。」

律師也說，私下查詢公民個人信息的行為，已經涉嫌犯罪。

西安閻良一名女性警務人員疑似追星起爭執，威脅要「人肉搜索」網友，圖為威脅截圖。(...
西安閻良一名女性警務人員疑似追星起爭執，威脅要「人肉搜索」網友，圖為威脅截圖。(取材自九派新聞)
「別感動999」帳號曾發布微博，展示了警務人員的肩章、胸牌、胸扣等工作標識和證件...
「別感動999」帳號曾發布微博，展示了警務人員的肩章、胸牌、胸扣等工作標識和證件。(取材自九派新聞)

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