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足協打假反腐 部門精簡至13個、職業聯賽交由新公司負責

中國新聞組／北京7日電
中國足球協會加速內部調整。（取材自官網）
中國足球協會加速內部調整。（取材自官網）

鑑於假球風暴，中國足球協會10月換屆後加速內部調整步伐，職能部門將從18個大幅精簡至13個。其中，現有的中超、中甲、中乙等三大級別的聯賽，未來有很大可能將統一由一家新組成的職業聯賽公司負責營運。

北京青年報旗下的「北青體育」報導，中國足協在換屆後加快了內部機構調整的步伐，且具體方案日前已獲得上級主管機關批准，將依「13部門+2公司+1基地」的模式進行內部機構整合，取代原本的「18部門+1公司+1基地+1中足聯籌備組」模式。

根據報導，中國足協調整後的13個部門，分別為黨務、紀檢與監察、媒體公關、綜合、外事、國家隊管理、青訓、女子足球、裁判、競賽、技術、社會足球、會員協會等。

報導指出，中國足協原有的場館部、戰略規劃部等單位，以及相對獨立的全國足球發展重點城市工作領導小組辦公室（足城辦），將被取消，原有職能併入其它部門。

2018至2020年間，中國足協內部一度設立了28個部門，出現了業務交集甚至重疊的問題，加劇了相關工作落實的複雜程度，並影響工作效率。因此，中國足協先前已開始有意識地精簡內部機構。

至於中足聯（中國足球俱樂部聯合會）能否正式掛牌成立，根據報導，在暫無定論下，未來中超、中甲、中乙三級職業聯賽，將有很大可能由新成立的職業聯賽公司負責營運，代表中足聯籌備組未來有可能更名為公司，但具體名稱及業務範圍仍待決定。

中國官方先前針對足球界掀起大規模打假反腐，查處大批相關主管，甚至包括在中國踢球的外國球員。此後前中足聯籌備組副組長、中超公司前董事長劉軍今年8月被調查。此後，中超公司2006年成立以來歷任6名董事長全部落馬。

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