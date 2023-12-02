躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，圖為他抱著狗在看電視。（視頻截圖）

貴州一名00後小伙，在學過汽修、幹過工地、進過工廠後，決定回山村「養老」，並通過短視頻展示他的「世外生活」，影片在網路上引來關注和討論。不過他的親友均表示，「這是他的一種嘗試和選擇，我們支持他。」

上游新聞報導，貴州21歲小伙「文子」在銅仁萬山區下溪鄉一處山坡懸崖邊，搭建一座簡易竹棚，在短視頻平台上，文子愜意地分享著自己的山裡生活作息，從9月迄今已發布12支「山上養老」系列視頻，更新41天。

小伙文子回村住進了山裡，搭棚、種菜、餵豬，自詡回家「養老」，一塊名為「清風寨」的牌匾也運到山上。他並不覺得孤獨，一白一黃兩條狗陪伴著他，「今天還算起來得比較早，有時睡過頭8點過才醒，不過，管他的呢，反正又沒人知道。」

如今，文子的短視頻帳號已經有3.9萬粉絲，也已經開始少量帶貨。有人羨慕他的「歸隱」生活，而一些網友則點出他「隱居」是為了拍視頻引流。

貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，將住處取名「清風寨」。（視頻截圖） 貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老。（視頻截圖）

文子不否認做短視頻是為了引流，「但我一個人在山上的生活也是真的。十天半個月回家一次，也會去趕集，並不是那種完全與世隔絕。」文子直言，「00後回家養老」更多是一種標題黨式的吸引眼球，但「這是理想生活。」

他坦承，自己學歷不高，初中肄業後拜師學過汽修又去工地、廣東一家服裝廠打工。兩年後，他厭倦了異鄉裡每天與機器為伴的生活，即便每月有四、五千元工資，他依舊選擇回到家裡，回村後也找過工作，但始終不如意。

貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，一切自立更生。（視頻截圖）

不少網友質疑文子年紀輕輕就「躺平」，他並不認可：「實際上，我每天都很充實，不比上班輕鬆，只是換了一種生活方式。」他給自己的短視頻創業定下期限，一年後沒有起色，繼續回去進工廠。「畢竟掙錢還是很重要。」他說。