我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024什麼題材最夯？美銀開5大清單 再揭別投資這類資產

布碌崙可負擔公寓 開放申請抽籤

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

中國新聞組／北京2日電
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，圖為他抱著狗在看電視。（視頻截圖）
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，圖為他抱著狗在看電視。（視頻截圖）

貴州一名00後小伙，在學過汽修、幹過工地、進過工廠後，決定回山村「養老」，並通過短視頻展示他的「世外生活」，影片在網路上引來關注和討論。不過他的親友均表示，「這是他的一種嘗試和選擇，我們支持他。」

上游新聞報導，貴州21歲小伙「文子」在銅仁萬山區下溪鄉一處山坡懸崖邊，搭建一座簡易竹棚，在短視頻平台上，文子愜意地分享著自己的山裡生活作息，從9月迄今已發布12支「山上養老」系列視頻，更新41天。

小伙文子回村住進了山裡，搭棚、種菜、餵豬，自詡回家「養老」，一塊名為「清風寨」的牌匾也運到山上。他並不覺得孤獨，一白一黃兩條狗陪伴著他，「今天還算起來得比較早，有時睡過頭8點過才醒，不過，管他的呢，反正又沒人知道。」

如今，文子的短視頻帳號已經有3.9萬粉絲，也已經開始少量帶貨。有人羨慕他的「歸隱」生活，而一些網友則點出他「隱居」是為了拍視頻引流。

貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，將住處取名「清風寨」。（視頻截圖）
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，將住處取名「清風寨」。（視頻截圖）
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老。（視頻截圖）
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老。（視頻截圖）

文子不否認做短視頻是為了引流，「但我一個人在山上的生活也是真的。十天半個月回家一次，也會去趕集，並不是那種完全與世隔絕。」文子直言，「00後回家養老」更多是一種標題黨式的吸引眼球，但「這是理想生活。」

他坦承，自己學歷不高，初中肄業後拜師學過汽修又去工地、廣東一家服裝廠打工。兩年後，他厭倦了異鄉裡每天與機器為伴的生活，即便每月有四、五千元工資，他依舊選擇回到家裡，回村後也找過工作，但始終不如意。

貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，一切自立更生。（視頻截圖）
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，一切自立更生。（視頻截圖）

不少網友質疑文子年紀輕輕就「躺平」，他並不認可：「實際上，我每天都很充實，不比上班輕鬆，只是換了一種生活方式。」他給自己的短視頻創業定下期限，一年後沒有起色，繼續回去進工廠。「畢竟掙錢還是很重要。」他說。

上一則

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

下一則

中國衛健委：呼吸道疾病中醫有療效 將部署投入

延伸閱讀

中國抓統計造假 陝西、貴州被點名

中國抓統計造假 陝西、貴州被點名
走紅壓力大 「鵝腿阿姨」接不住流量 她哭了：休息幾天

走紅壓力大 「鵝腿阿姨」接不住流量 她哭了：休息幾天
貴州傳擄人「搶親」？ 外地人搞烏龍 當事女子：我是自願婚嫁

貴州傳擄人「搶親」？ 外地人搞烏龍 當事女子：我是自願婚嫁
貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

2023-11-25 05:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村

冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村