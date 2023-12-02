34歲北京女遭醫師男友下藥流產 還來電問「看妳流血沒?」

女子曝被醫師男友下藥流產現場。（取材自大風新聞）

34歲的王女士在相親網站認識在北京 中關村某醫院擔任泌尿科醫師的31歲男友，今年5月王女士發現懷孕，但男友說「我不想活得太累」不想要孩子，要她「趁早吃藥流了吧」，王女士不願意，男友就趁她不注意將疑似墮胎 藥摻進她喝的水裡致流產。王女士報警後，男友坦承犯行，但僅被停職及行政處罰。王女士不滿此結果，表示將追究男友故意傷害的刑責。

大風新聞報導，王女士在相親網站上認識男友後，兩人很快確定戀愛關係。今年5月14日，王女士發現懷孕，但男友說不想要，說「趁早吃藥流了吧」，還以微信 稱：「可以吃3天藥。結婚太累，我不想活得太累，不想養孩子。早點可以吃藥，要不拖時間長還得引產。趁現在剛有，趕緊打了，對身體傷害小。」

王女士說，因為她不願意打胎，男友曾多次給她下藥。「5月18號中午，他給我打微信語音電話問我怎麽了，我說什麽怎麽了，他說我給你可樂裡下藥了，看你流血沒。他掛了電話還給我發了恐怖圖片，他說生個畸形兒。」

王女士表示，5月20日下午男友來到她在北京順義的租住屋。屋內監控顯示，當晚22時20分，男友坐在客廳沙發上從褲兜裡拿出兩種藥，將電視按了暫停，認真地看說明書，隨後將藥放進透明玻璃杯中，搖晃攪拌，然後接水，還用一根筷子攪勻，舉杯查看顏色。22時32分，其用塑料吸管紮開紙盒包裝的飲料，兩次把玻璃杯中沈澱的藥渣從吸口放進飲料，並用吸管攪拌。

王女士回憶說：「當晚10時半左右，家裡監控中明顯可以看到，他坐在沙發上就倒騰，他把兩種藥放在我的一個透明水杯裡，攪勻了溶解，反覆兌，還把剩下的藥渣兌在紙盒包裝的西梅汁裡……」5月21日，王女士發現流產，她才明白男友在給她喝的水裡下了醫用的墮胎藥。

因為雙方協商未果，10月7日，王女士報警，並提供了監控和醫院診斷證明。10月8號，男友當著民警面說他下的是避孕藥，藥是他在他們醫院對面的藥房買的。在報案一個多月後，11月30日，王女士收到北京市公安局順義分局出具的行政處罰決定書，顯示男友坦承犯行，決定給予行政拘留10日，並處罰款500元的行政處罰。

王女士表示，此前涉事的醫師男友曾來深圳找過她，希望談賠償和和解。王女士稱對方沒誠意，拒絕和解。王女士表示不接受這個行政處罰結果，她認為警方調查應該明確對方下藥給她流產造成的傷害，「現在警方查明了啥？因為不想要孩子，他給我喝了什麽藥？」她的訴求是行政覆議。「他這樣做的後果就是故意傷害，害死了一條小生命，為什麽不以故意傷害罪來定義？」

王女士再次向北京市衛健委進行了投訴。北京中關村某醫院則證實涉事醫師已被停職，院方會繼續調查，如果屬實的話，醫院會嚴肅處理。