12分鐘橫渡長江的「過江猛豬」 被圍捕嗆水亡 網嘆：惹誰了

工作人員陸續發射麻醉針後，野豬被成功制服。（取材自現代快報）

近日，一頭耗時12分鐘橫渡長江的南京野豬成為網紅。11月29日，南湖片區發現一頭疑似這頭「過江猛豬」的野豬「狂飆」還咬傷保安，眾人出動圍捕多時終於制伏。這頭野豬在被捕過程中又落了水，不過這次因被發射了麻醉針嗆水，死於送往動物園 的途中，沒能藉泳技全身而退。網友們紛紛哀悼「不打麻醉人家還能游泳呢，二師兄走好」。

紅星新聞報導，11月27日傍晚，南京海事局交管中心值班人員通過安置在長江三橋上的攝像頭發現，一頭野豬正在由北向南橫渡長江，其間，野豬靈活地避開了多艘航行中的輪船，最終於17:33安全上岸，全程只花12分鐘就橫渡長江，引發網友熱議。由於野豬可能傷人，建鄴警方加大巡查搜捕力度。

11月29日凌晨5點多，南京建鄴一學校保安發現校園有怪聲，循聲前去查看，發現一頭體型健碩的野豬正在校園亂竄，中途撞倒並咬傷了一名保安，而後又繼續逃竄、躲藏。根據初步了解到的信息，這隻野豬在南京多小區流竄，是一隻獨行野豬，攻擊性極強。從行動軌跡上判斷，極有可能是此前的「過江猛豬」。

嗆水的南京野豬。（取材自九派新聞）

警方立刻出動圍捕，後在一河道邊發現野豬蹤跡。1小時不到，民警、輔警在草叢中成功攔截到野豬，並對野豬實施麻醉射擊。在第一針麻醉針實施後，野豬痛得慌不擇路衝了出來，掉到河裡。趁野豬游泳時，工作人員又陸續發射了三針麻醉針，半小時後，野豬被成功制服。隨後民警找來船隻，合力將野豬從水中拉到船上送上岸。

這頭野豬原預計被送往南京紅山森林動物園進行後續處理。但據南京市紅山森林動物園人員表示，因為在圍捕麻醉過程中再度落水，野豬嗆了水。從水中撈出時已經奄奄一息，最終死於送往動物園的途中，後續將做無害化處理。

至於這頭死亡的野豬是否就是「過江猛豬」，紅山森林動物園工作人員表示不能確認。

11月27日泳渡長江的「過江猛豬」身影。（取材自中新網）

不過無論是不是「過江猛豬」，都無礙於網友們對牠的哀悼，紛紛為這頭野豬的「餘生」抱不平：「惹誰了？」「人家好好的，幹嘛要去動物園」，「注意看，是被打了麻醉才嗆死的」，「果然淹死的都是會游泳的，二師兄走好」，「不打麻醉人家還能游泳呢」，「終於被折騰死了」，「游泳健將你是咋了，不是你吧」，「因為水出名，卻也因為水送了命」。