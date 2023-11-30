拿公款吃喝、酒後騷擾高鐵女服務員 湖南公務員被炒

吉首東站。此為示意圖，與新聞無關。（取材自微博）

儘管三令五申，中國公務員由領導帶頭違規吃喝的亂象仍不時傳出。據湖省紀委監委通報，今年8月湘西州有9名公職人員違規用公款吃喝，有公職人員藉酒意多次騷擾高鐵兩名女服務員，刻意碰觸其手臂。紀委監委批評這群官員「吃心」不改、「酒癮」難除，全部予以從重處分。

據上觀新聞報導，三湘風紀網11月29日消息稱，今年8月17日至18日，「長沙銀行杯」2023年中國·湖南創新創業大賽生物醫藥產業半決賽在湘西高新區舉行，賽事由湖南省創新創業大賽組委會主辦，湘西自治州人民政府和省火炬創業中心承辦，長沙銀行冠名支持，湘西自治州科技局和湘西高新區共同承接。涉事的領導幹部正來自於這些單位。

經查，8月18日晚，湖南省創新創業大賽生物醫藥半決賽結束後，省科技廳成果與區域處副處長、掛職湘西高新區管委會副主任唐松波和湘西州科技局副局長翁立志邀請賽組織指導的省科技廳高新處一級調研員王天輝，省火炬創業中心主任李陽保（試用期）、高新技術企業服務部部長周在政、專業技術人員劉健、朱月明和湘西高新區管委會主任戴曉軍、湘西州科技事務中心主任陳慧萍等人在吉首市某餐飲場所聚餐飲酒，費用由大賽承辦公司從會務費中列支。

晚餐後，湘西州科技局副局長翁立志聯繫高鐵吉首東站，送李陽保、唐松波、劉健等一行6人進入車站貴賓室。候車期間，劉健酒後失態失德，多次騷擾2名女服務員，造成惡劣影響。

湖南省紀委監委表示，在全省深入開展主題教育 和「兩帶頭五整治」糾風防腐專項行動期間，唐松波、李陽保作為領導幹部，頂風違紀，組織、參與違規公款吃喝；翁立志、戴曉軍等人罔顧違規吃喝禁令，用大賽經費列支菸酒費用；特別是劉健酒後在公共場合騷擾異性，敗壞國家公職人員形象。

2023年11月，劉健受到黨內嚴重警告處分（影響期兩年）、政務撤職處分，唐松波、李陽保2人受到黨內嚴重警告處分和免職處理，翁立志受到黨內嚴重警告處分，戴曉軍受到黨內警告處分，王天輝、周在政、朱月明、陳慧萍4人受到誡勉談話處理。

劉健對上游新聞表示，當時他過安檢、上廁所問路時碰到高鐵車站女服務員的手臂。事後，湖南省科技廳主要領導代表廳黨組專程來到高鐵站向站方和服務員道歉。目前，他還在處分期內，已深刻意識到錯誤。