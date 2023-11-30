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山西政府斥千萬採購「防返貧」App 網驚掉下巴 轟斂財

中國新聞組／北京30日電
中共總書記習近平在二十大政治報告中表示中國已完成脫貧攻堅，全面建成小康社會。(路透資料照片)
中共總書記習近平在二十大政治報告中表示中國已完成脫貧攻堅，全面建成小康社會。(路透資料照片)

山西省鄉村振興局近日一則招標結果公告顯示，為監控已經「脫貧」的民眾是否返貧，將耗資859萬（人民幣，下同）建立監測App系統。消息引發輿論嘩然，並有聲音質疑官員從中斂財。

自由亞洲電台報導，中共總書記習近平在「二十大」政治報告中表示，中國已經「完成脫貧攻堅，全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標」。但是山西省政府近期打算建立脫貧者返貧監測系統。

山西政府採購網21日發布了「山西省防止返貧監測資訊專案結果公告」顯示，山西省防止返貧監測資訊專案招標價格為940餘萬，由中移系統整合有限公司以859萬得標；防止返貧監測資訊專案監工的得標公司為山西智信安通工程監理有限公司，得標金額為18.35萬。

對此，多位網民留言：驚掉下巴。更讓人不解的是，返貧不返貧不是人去實地調查，而是靠一個App來檢測，「真是敢想敢幹」。

另有網民嘲諷，「這巧立名義花錢」，「應該頒發創新獎」；還有網民指責當局債務居高不下，花起錢來卻大手大腳。有網民認為，官員把國家的資金變成個人的財產，以獲取私利。

據報導，時事評論人士張建平說，山西此舉唯一的解釋是有人透過招標獲得利益。他說：「可以權力尋租，在招標上可以撈好處，這是其一。第二，向上匯報的時候可以更有『科學』依據。作為官僚體制，官員熱衷於搞這些也不奇怪。」

對於網民的質疑，頂端新聞、燕趙都市報及縱覽新聞報導，山西省鄉村振興局綜合處工作人員28日表示，已關注到網上對項目的質疑，目前正在核實了解情況。

App 檢測 二十大

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