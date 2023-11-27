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擁80萬粉絲汽車博主「馬哥」自撞亡 疑因冰面打滑失控

中國新聞組／綜合報導
「馬哥」今年34歲，全網有近80萬粉絲。(視頻截圖)
「馬哥」今年34歲，全網有近80萬粉絲。(視頻截圖)

汽車博主「亢岳」26日在微博發文，其合夥人馬哥車禍離世。「我的合夥人，最親密的夥伴兄弟馬哥永遠地離開了我。希望大家引以為戒，冬天開後驅車一定要提前檢查車輛輪胎。」

來源：YouTube

紅星新聞報導，亢岳表示，「大馬力後驅，零下，19年陳年P0開著自己的車遇路面結冰失控撞樹。接下來的日子會帶著馬哥的遺志繼續走下去，他最愛的斯巴魯STI將永遠擺在展廳裡。曾經在我眾叛親離時唯獨他支持我，當我站在聚光燈下，他做我的後盾。今天他不在了，我將繼續努力……。」

此外，另一位汽車博主也證實了馬哥的離世：「我真的太震驚了，馬哥是我身邊開車車技特別好的朋友之一。抱歉大家，我什麽都不發我真的太難受，但是我不能在亢岳之前通知大家，這樣不禮貌。馬哥把生命獻給了他一生熱愛的駕駛機器，希望他能一路走好。」

橙柿互動報導，據了解，「馬哥」今年34歲，畢業於中央財經大學，全網有近80萬粉絲（抖音62.9萬，微博16.1萬），其創作的視頻主要以介紹性能跑車為主。他的最後一條視頻更新，停留在了11月22日。

在得知他離世的消息後，網友紛紛表示，「天吶，冬天結冰開車太危險了，好可惜啊」、「還記得馬哥每次見到我們樂呵呵的樣子，不敢相信，他居然走了」、「太讓人難過了……，你永遠不知道明天和意外到底哪個先來。活好當下，保持熱愛」。

近年來已經有不少玩車的網紅博主發生意外。今年4月18日，31歲知名網紅張雷在一場比賽中車速過快，發生意外，當場死亡。

汽車博主「馬哥」創作的視頻主要以介紹性能跑車為主。(視頻截圖)
汽車博主「馬哥」創作的視頻主要以介紹性能跑車為主。(視頻截圖)

微博 抖音

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