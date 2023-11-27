中國公安部揭詐騙「黑話」：殺豬、殺鳥、殺魚、殺熟

中國公安部公布詐騙「黑話」提醒民眾防詐騙。示意圖。（Getty Images）

中國近來頻傳詐騙 事件，公安部近日匯集多個案例，公布四種詐騙類型，包括了「殺鳥盤」、「殺魚盤」、「殺豬盤 」、「殺熟盤」等黑話，提醒民眾警惕。

據公安部官網，公安部公布的這些「黑話」內容，所謂「殺鳥盤」，取「籠中鳥」之意，主要是指那些長期生活在家中或相對封閉空間的人員，例如學生、主婦等群體。該群體與外界接觸較少，又想通過互聯網獲得一定的收入，因此「殺鳥盤」大多是指利用「刷單返佣」、「高薪兼職」這類的誘惑讓你入套。關鍵詞包括刷單、關注公眾號、點讚評論、刷粉絲。

「殺魚盤」指的是「魚咬餌上鉤」、「撒網捕魚」，詐騙犯罪分子通過電信網路廣泛投放虛假的信息，之後等待受害者點擊鏈接或者相信他們發出的短信來聯繫詐騙分子，再對受害者實施貸款類、投資 炒股類為主的詐騙。關鍵詞包括投資、高額回報。

「殺豬盤」意指「養肥豬而殺之」。目前一般指的是通過網聊，然後戀愛交友的方式獲取受害者的好感，贏取受害人的信任。最後，他們會以一些投資、理財、博彩等平台網站誘導受害人在裡面充值轉帳。前期平台一般可以提現，誘導受害人更大的投注，後期平台網站關閉取現功能，將受害人資金全部捲走達成「殺豬」目標。關鍵詞包括網上聊天、戀愛交友。

「殺熟盤」就是「冒充熟人類電信網路詐騙」，指詐騙分子通過非法渠道獲取被假冒者手機通訊錄等相關信息，後假冒熟人或其他身分通過微信等網絡社交平台，主動添加受害人好友獲取受害人信任，後以各種理由例如資金周轉、朋友急用等多種多樣的轉帳匯款請求，受害人礙於情面，疏於核實來不及思考而上當受騙。關鍵詞包括冒充熟人、騙取信任。

公安部提醒，要有反詐意識，遇人遇事應有清醒的認識，不要因為對方說了什麽好話，許諾了什麼好處就輕信、盲從，要懂得調查和思考。切記「不聽、不信、不匯款」。