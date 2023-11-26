靠死人蹭流量？1則「中國博士被炸死」訊息 揭驚人灰色產業鏈

這三段視頻是耿直哥在境外一個知名視頻網站上搜索有關中國博士生去世的消息時，搜索引擎推的前三個結果。(取材自環球時報)

日前，網上瘋傳一名就讀於麻省理工大學化學系的中國博士生「在實驗室裡被炸死」，由於消息驚悚，在中國引起許多網友關注。不過「環球時報」發現，這則訊息背後竟是「訃聞盜版 販子」在搞鬼，其中藏了網路廣告和流量行銷的驚人灰色產業鏈。

「環球時報」官方欄目「耿直哥」指出，網路上流傳一名中國博士生日前突然死亡，據稱有熟悉這位博士生的人表示他的死或許與工作壓力或精神壓力有關，還有「國外媒體」聲稱該博士生其實是在實驗室裡被炸死。

然而，耿直哥在一知名視頻網站上搜索中國博士生去世的消息，出現多達十幾支詭異影片。影片中全是一些南亞面孔的人，在一間間看起來破破爛爛的房子裡，神情呆滯地說著一些含混不清的英語。而這些影片的簡介裡，還寫著一連串與那位中國博士生的名字有關的關鍵字。

據報導，耿直哥調查後發現，「中國博士生被炸死」的消息出處，並非「國外媒體」，而是一個靠死人發財的無良網站，該網站竊取他人過世的訊息，編造唬人的訃告，來騙取點擊。

由於在一些西方國家中，當一個人去世後，逝者家屬往往會透過一些殯葬服務公司的服務，在網上發布訃告。然而，一些無良之徒卻想發「死人財」，利用在網上大批量發布盜版、虛假的訃告信息，以將這些網路流量劫持到自己的網站和帳號上。

美國科技新聞媒體《連線》雜誌（Wired.com）曾於2021年報導這一亂象，並稱這種靠盜取他人訃告信息、發「死人財」的無良產業，為「訃聞盜版販子」。

因此，當民眾在知名搜尋引擎谷歌上搜尋那位中國博士生的消息時，會發現前幾項搜尋結果早已被這些「訃聞盜版販子」利用演算法大量占據。

耿直哥發現，最早發布中國博士生「在實驗室被炸死」這一消息的來源為Emlaksatan.com，該網站英文版的經營者是個自稱叫Dylan Daniel的人，此人也經營另一個同樣只發布訃聞的詭異網站。

這些網站內容只有各種訃告，沒有其他資訊，且內容則相當模板化、公式化，甚至給人一種機器人寫作的感覺，而且每個訃聞頁面都充斥著大量廣告。

不僅如此，刊登在這兩個網站上關於那位中國博士生的信息，也是漏洞百出。例如，這兩個網站宣稱該博士生出生於北京 ，於11月16日下午在實驗室被炸死。但據校方介紹，該中國博士生出生於中國長春，是在2023年11月15日離世的。耿直哥檢索中國及其他國家社群網路與論壇，並沒有發現除了這兩個網站之前還有其他可以佐證「實驗室爆炸」一說的資訊來源。

此前，彭博社曾報導，迅猛發展的AI 技術和不斷降低的使用門檻，正被一大批假消息網站所濫用，其中就包含許多盜版訃告網站。

由此看來，那名中國博士生「在實驗室被炸死」這個除了那兩個網站外，再無任何先前資訊來源的說法，也很有可能是AI機器人透過抓取他生前的實驗和科學研究訊息，然後透過套用各種訃聞或死人資訊的模板所「腦補」出來。