逼墮胎還開車撞她…泉州消防隊1科長被妻舉報出軌

馬女舉報擔任福建泉州市消防救援支隊組織教育科科長的丈夫出軌還逼她墮胎離婚。（視頻截圖）

一名馬姓女子近日手持身分證拍視頻，實名舉報自己丈夫、任職泉州消防某單位科長的陳姓丈夫出軌，還逼懷二胎的她墮胎 離婚；她拍到丈夫和小三的親密視頻後，還被丈夫開車撞傷，她悲憤之餘報警。丈夫隨即苦苦哀求她撤案，她考量孩子後答應撤案，卻遭丈夫拉黑，生活費也不給了，甚至和小三論及婚嫁，讓她難以接受。目前泉州消防已將陳男停職調查。

大皖新聞報導，11月23日，馬姓女子發視頻稱自己是福建泉州市消防救援支隊組織教育 科科長陳男的妻子，實名舉報陳男在婚姻存續期間出軌。

馬女稱，2023年5月陳男被單位派出去學習，期間出軌泉州師範學院陳女，丈夫回家後還逼迫懷著二胎的自己離婚。因她拍到二人親密照和視頻，陳男還開車將馬女撞傷，兩根手指骨折。馬女曾進行報警，但考慮到孩子，陳男又苦苦哀求，馬女選擇撤案。

馬女說，沒想到撤案後陳男非但沒有悔過，還將她拉黑、拒絕溝通且不再提供生活費，開始與陳女談婚論嫁。馬女還一併舉報泉州師範學院陳女與她老公保持不正當男女關係、涉嫌行賄。

11月24日，泉州市消防救援支隊辦公室工作人員證實陳男是泉州市消防救援支隊組織教育科科長，對於馬女的實名舉報，支隊高度重視，已對被舉報人進行停職調查，後續將根據調查情況依法依規處理。

泉州師範學院宣傳部也回應，已關注到網上的舉報，正在對此事進行調查。