原配廣發小三性愛視頻要賠償嗎? 法院這樣判獲讚「正道之光」

示意圖。（取材自推特）

男律師與女教師發生婚外情，期間律師拍下兩人性愛視頻，律師妻子怒將兩人裸聊視頻等散發給女教師的單位領導及其女兒等人，被女教師將其夫妻以侵犯隱私 權提告。一、二審法官均認為，律師在女教師知情下拍視頻，且劉女投訴「有合理性」，判決不需賠償，律師夫妻刪除相關照片視頻即可。有網民讚法官判決是「正道之光」；也有網民批「小三也應有人格尊嚴」。

據澎湃新聞報導，廣州中院發布的二審判決書顯示，喻男是一名律師，其與劉女在2000年結婚。2020年11月，喻男與教師周女結識，之後雙方保持不正當男女關係。

2021年12月11日，劉女向周女工作單位廣州某小學的校長郵寄「投訴信」、向所在區教育局 郵寄「投訴信」投訴周女插足她與喻男感情。同日，劉女向周女的女兒郵寄「求助信」，簽收結果顯示由周女前夫張男轉周女女兒。都附了周女與喻男的性愛視頻、裸聊視頻。2022年4月30日，劉女再向區教育局、喻某、周某二、張某某郵寄內容大致相同的投訴信。

此後，周女將劉女及喻男訴至廣州天河區法院，請求有四項：1.劉女、喻男停止侵害周女隱私權，刪除所保留的涉及周女的照片、視頻及錄音，停止騷擾周女；2.劉女、喻男向周女賠禮道歉，消除影響；3.劉女、喻男向周女賠償精神損害撫慰金20000元（人民幣，下同）；4.本案訴訟費由劉女、喻男承擔。

周女主張其不清楚喻男的家庭情況，誤以為其單身與其發展為男女朋友關係，知道喻男有配偶後便與喻男分手。喻男多次偷拍兩人的不雅視頻及音頻並將其保存在劉女可以輕易獲取的U盤中，使得劉女獲取案涉視頻後任意散布到周女的工作、生活圈子中，導致周女社會評價降低、嚴重影響周女的工作生活。

劉女、喻男答稱，周女明知喻男的婚姻關係，喻男提供其住所的監控視頻、與周女微信 聊天紀錄、音頻等予以證明。劉女提供周女車輛出入劉女、喻男小區的紀錄、周女與喻男在家中的不雅視頻為證。同時，喻男稱案涉視頻並非偷拍，拍攝視頻是周女同意至少周女是清楚的，其提供周女與喻男的不雅視頻等為證。

劉女稱其並未向不特定多數人傳播視頻，其向周女工作學校的校長、所屬教育局進行投訴請求調查周女插足劉女、喻男家庭是正當的，因教育局不作為，才再次投訴。喻某是周女與喻男共同的朋友，張某某為周女的前夫，通過張某某將材料轉給周女的女兒，周某二是周女的好朋友，希望通過他們對周女行為進行規勸，不要破壞劉女、喻男家庭。

廣州天河區法院一審認為，周女為一名工作多年的教師，具有一定人生閱歷，其多次出入劉女、喻男的家中，其主張誤以為喻男是單身並與其發生不正當關係，有違常理。周女在明知喻男有配偶的情況下，與喻男發展不正當男女關係，違反公序良俗。

同時，法院認為，自然人均享有隱私權，周女主張喻男偷拍雙方不雅視頻，侵犯其隱私權，但未能證明喻男有偷拍、傳播該視頻，依據不足，對其要求喻男向周女賠禮道歉、消除影響，向周女賠償精神損害撫慰金20000元的主張不予支持。

劉女在發現周女與丈夫喻男的不正當關係後，其向周女所屬主管部門及相關部門進行投訴，要求有關部門進行調查處理，有其合理性。對於劉女向周女的女兒、前夫、朋友等傳播案涉視頻的行為，確有侵犯周女的隱私權。

因此，依據「民法典」規定，法院認為，劉女所傳播視頻範圍較窄，且均是與周女有特定關係的個人，亦未造成嚴重後果，一審法院綜合認定周女要求劉女賠禮道歉，消除影響，賠償精神損害撫慰金20000元的主張不予支持，但劉女應刪除其所保留的投訴信、求助信所附材料中涉及周女的照片、視頻、錄音。因案涉照片、視頻、音頻確係涉及到周女大量隱私，喻男應同時予以刪除，劉女、喻男不得再行傳播。

最終，天河區法院作出如下判決：一、劉女、喻男於一審判決發生法律效力之日起三日內刪除其所保留的投訴信、求助信所附材料中涉及周女的照片、視頻及錄音；二、駁回周女的其他訴訟請求。本案一審受理費500元，由周女負擔400元，由劉女負擔100元。

一審宣判後，周女及劉女均提起上訴。周女認為應當賠償其精神撫慰金等。劉女認為視頻和錄音刪除後將失去繼續維權的證據，明顯不合情理。兩人上訴均被駁回。

網民對法官判決分持兩極化意見，不少網民稱讚法官「優秀」，是「正道的光」，「再一次驗證了法治社會」，「無需賠償？牛」，「要不直接給小三判個刑吧？」。也有網民批評「還有王法嗎」，「一碼歸一碼吧？這麼做不算傳播色情淫穢？」「小三是可惡的，但就沒有人格尊嚴嗎？」「你可以說她是小三，但把她的不雅照發給她熟人，她女兒看，應有個度與底線。」