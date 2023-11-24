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醜聞發酵 杜旭東祝壽電詐犯 新劇遭AI換臉

中國新聞組╱北京24日電
資深演員杜旭東被爆直播帶貨翻車。(取材自微博)
資深演員杜旭東被爆直播帶貨翻車。(取材自微博)

「反派專業戶」演員杜旭東近日因為緬北電詐家族視頻祝壽事件引發關注，杜旭東出面道歉仍未平息風波。在央視點名評批後，杜旭東在上映的新劇被除名，演出也被AI換臉。杜旭東還被爆出收錢參與直播帶貨只賣出一包木耳。負面評價不斷，令網民大呼「一級演員晚節不保」。

據新黃河報導，近日一則「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼錄視頻祝壽」的消息，引發網路熱議。網傳視頻疑似拍攝於一場生日宴會，舞台中央的大屏幕上播放的視頻中，有不少明星網紅的身影，杜旭東也現身其中，立刻引發輿論撻伐。

杜旭東暴雷之後，新戲角色被AI換臉。(取材自微博)
杜旭東暴雷之後，新戲角色被AI換臉。(取材自微博)

杜旭東暴雷之後，新戲演員表中名字就換成了「程六一」。(取材自微博)
杜旭東暴雷之後，新戲演員表中名字就換成了「程六一」。(取材自微博)

演員杜旭東隨後在其個人社交媒體上發布視頻道歉，他在視頻中表示，這事發生在很久之前，他在沒有考證白家的背景情況下，受朋友之託，「礙於情面，便配合錄製了這個視頻」。但有網友發現，杜旭東後來刪除了道歉視頻。

在被央視點名評批後，杜旭東最近上映的新劇「似火流年」，已經被除名，戲份也被AI換臉了。 杜旭東在劇中扮演了一個叫萬爺的反派，在劇目播出之前的演員表，這個角色扮演者都是他，結果在杜旭東暴雷之後，演員表中名字就換成了「程六一」。百科詞條上更是直接刪除了介紹，查無此角色。

據九派財經報導，除了緬北祝壽爭議外，杜旭東也被爆出直播帶貨「翻車」。安徽寸食文化傳播公司稱，請杜旭東直播帶貨，並向授權方公司繳納3.3萬元（人民幣，下同，約4648美元）坑位費，但最終只賣出一包木耳，銷售額64.9元（約9.14美元），要求退款後卻被其拉黑。

資深演員杜旭東被爆直播帶貨翻車。(取材自微博)
資深演員杜旭東被爆直播帶貨翻車。(取材自微博)

直播「翻車」後，該公司負責人要求中影廣聯進行補償，其承諾將免費補播一次。但杜旭東又因曾為電詐頭目錄制慶生視頻引發爭議，負面新聞纏身。寸食公司拒絕再與其合作，要求退款後一度被中影廣聯相關人員拉黑。

九派財經報導，寸食與中影廣聯簽訂的坑位費合同條款中，對銷售額並無保障和約定，這也是請明星直播的普遍風險。

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