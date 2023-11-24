執法過當？北京包子鋪賣豆腐腦 被重罰1.5萬

北京一家包子鋪因為售賣豆腐腦挨罰。（取材自南方周末）

北京 一家包子鋪因為在外賣平台上售賣豆腐腦，被執法部門認定為超範圍經營熱食，沒收違法所得7014元（人民幣，下同），並罰款1.5萬元。消息曝光，引起網友的熱議。有網友質疑，「豆腐腦、豆漿、油條、包子饅頭，這些都是老百姓早餐吃的傳統食物，怎麽包子鋪就不能賣了？如此艱難的情況下，還這樣苛刻，合法但不合理」。

紅餐網報導，該包子鋪於2022年4月到07月期間，在外賣平台銷售豆腐腦1169單，每份售價6元，貨值金額共7014元。但該包子鋪沒有熱食類經營許可，豆腐腦不在其註冊的經營許可項目範圍內，所以，該包子鋪屬於超範圍經營，將依法對當事人進行處罰。

有網友支持開罰，認為「不是包子鋪賣豆腐腦就違法，是包子鋪超經營範圍賣豆腐腦才違法！莫以人性化執法為名進行綁架」。

對此事件，南方周末評論指出，包子鋪賣豆腐腦，或許確實違反了規定，但是不是一定要巨額處罰，有沒有更人性的方式？行政處罰法明確規定，違法行為輕微並及時改正，沒有造成危害後果的，不予行政處罰。

包子和豆腐腦都是熱食類食品，法規對兩者的安全監管並沒有特別的區分。包子鋪賣豆腐腦，也沒有造成任何的食品安全後果，就算有違法，情節也是很輕微的，完全可以予以警告，並責令整改。一上來就沒收「非法所得」7000多，再罰款1.5萬，一共2萬多塊錢，一個包子鋪要多久才能賺回來？在小本生意謀生不易的當下，對小生意人如此重罰，當然會引起輿論的強烈不滿。

此前，安徽池州一餐飲店因售賣「拍黃瓜」涼菜被罰5000元，又有陜西榆林小店賣5斤超標芹菜收入20元被罰6.6萬元，近年來，類似的「小錯大懲」式處罰已被多次糾偏。