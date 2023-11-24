黑衣妹拿鞭領路 鮮肉男跪地追爬 河南暗夜PLAY雙雙拘留

鄭州男子在橋上跪地爬行被目擊者拍下。 (視頻截圖)

河南鄭州 一處橋上出現獵奇的一幕，一名女子拿著鞭子，引導一名20歲的男子戴著黑頭套，跪地爬行。影片曝光後，警方以尋釁滋事、造成不良社會影響為由，依法將兩人拘留5日。在警方通告下，不少網民留言認為傳播視頻的人也有責任，「誰上傳誰負責」。

來源：YouTube

20日，一段「鄭州一男子在橋上跪地爬行」的視頻引發網絡關注。一身黑衣打扮的女子拿著鞭子在前引導，身穿白衣黑褲的男子則戴著頭套，在後頭跪地爬行，而這一幕全被路人拍下。

河南鄭州經開區警方22日通報「男子在一女子引導下在橋上跪地爬行」一事。依法傳喚23歲的孫姓女子、20歲的余姓男子。經核查，兩人是透過網路認識。18日當晚，兩人為尋求刺激，到蝶湖橋路邊，孫女在前引導，余男戴頭套跟隨爬行。

畫面被路人拍下後發上網被大量轉發，警方稱此事造成不良社會影響。目前，孫女、余男因尋釁滋事被公安機關依法行政拘留5日。

消息一出登上微博 熱搜，有一派網友力挺警方從嚴處置，「這些什麼奇奇怪怪的play能不能自己在家玩，不要跑到公共場合」、「可以私下玩，但是這個影響真的挺不好」。

但另一派網友則不認同，「這事拍的路人沒責任嗎，誰允許他們亂拍然後造成這麼大傳播

」、「又沒裸奔，需要這樣嗎」、「暴走團不處理，處理這個到是積極，年青人好欺負」、「亮亮麗君的事情也沒見他們這麽積極」，更有網友直指以尋釁滋事為由拘留，根本是「亂用法」。