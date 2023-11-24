上海學生誤坐地鐵愛心座 老翁站面前罵「羞恥嗎」 影片瘋傳掀議

老翁反問男學生「你難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。（視頻截圖）

上海一名男學生日前乘搭地鐵 ，因放學後感到疲倦，沒有留意是愛心專座便坐下休息。沒料一名陌生老翁隨即站於前方批評，指該學生是全車最年輕，卻坐在愛心座上，問他「難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。學生不甘被罵拍片上傳網路，引來網友熱議。

香港 01引述中國媒體報導，該名學生在微博 交代事件，指自己上課一整天，感到非常疲倦，「在地鐵上看到位置就直接坐了，也沒注意是不是愛心座位」。後來一名陌生老翁上車，見到他坐在愛心專座，即走到他面前，當面直斥他是「老弱病殘」。

老翁右手持水瓶，左手有外套和手機，指出「你讓我坐，我感到羞恥，我不會坐的」。（視頻截圖）

男學生上傳影片，隨即引來媒體轉載。片長約53秒，可見老翁右手持水瓶，左手有外套和手機，向男學生表示「你讓我坐，我感到羞恥，我不會坐的」，又強調「（我）沒有罵你一個字」，並質問男學生「你難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。

男學生不甘被罵，反指「你覺得站在這邊好意思就行……我不讓你，我又怎麼了？你去問別人，別人讓你們了」，老翁再問「你最年輕，對不對？」，又直斥「你最年輕，坐在愛心座位，你難為情嗎？好意思嗎你？」，甚至直指男學生是「無賴」。明知男學生正在拍片，老翁之後更鼓勵他繼續拍攝，並上傳網路。

老翁反問男學生「你難為情嗎？」、「感到羞恥嗎？」。（視頻截圖）

有網友看過影片，認為男學生應避免坐在愛心座及與長者對罵，批評「年輕人缺乏家教」、「這個年輕人素質差些」，但亦人指老翁同樣態度惡劣，「你想坐就禮貌請求別人讓，說什麼年輕不年輕的」、「有力氣教訓人說明不老」、「變批鬥座」、「老弱病殘，後面三個字不是光憑外表就能辨別」、「設這種座位，很容易造成社會底層人矛盾加深」。