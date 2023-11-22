中房企首例 融創完成債務重組 化解900億債務風險

融創中國20日宣布外債重組成功，化解約人民幣900億元的債務風險。（路透）

中國房企「融創中國」去年5月首次出現債務違約後，20日宣布外債重組 成功，化解約人民幣900億元（約126.4億美元）的債務風險。歷時18個月重組，融創中國此次完成外債重組，象徵融創中國成為中國第一家完成境內、境內外債務重組所有流程的大型房企。受該消息影響，融創中國21日開盤大漲近7%。

據了解，這次融創中國境外債重組規模約100億美元，這些現有債務將根據債權人選擇，置換為六筆新上市的美元票據、強制可轉換債券 、可轉換債券及融創服務股權，分別對價57億美元、27.5億美元、10億美元、7.75億美元。

對融創而言，本次境外債重組方案的實施能削減約45億美元境外債，占其境外公開市場總債務規模的45%左右，能減少公司的債務規模，同時也為公司提供了兩至三年的境外債務緩衝期。

不過，這次境外債重組成功僅暫緩剛性還債壓力，讓公司獲得喘息空間，其風險並未完全解除。目前融創在銷售、融資 等方面依舊面臨許多壓力。

據融創發布銷售數據顯示，今年10月實現銷售達人民幣47.6億元，年減48.8%，銷售面積約32.5萬平方公尺；前10月融創累計實現銷售金額約人民幣757.8億元，年減50.49%；累計銷售面積約540.3萬平方公尺。克而瑞數據顯示，融創前10月的全口徑銷售額下滑，使其已落至中國房企第17位。

融創2023年半年報顯示，上半年毛虧約人民幣30.8億元，虧損較去年同期減少約49.2%。截至6月30日，融創中國手持現金及現金等價物約人民幣72.91億元，但現金流仍處於持續減少狀態。

在保交付上，2022年融創完成超18萬戶住宅交付，前10月交付量為20.5萬戶。融創今年目標是完成30萬套的交付量。這意味，在今年最後兩個月，融創中國還需完成近10萬套的交付，挑戰不小。