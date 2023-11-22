我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

「拚搏成笑話」中國「亮亮麗君」事件惹關注…難怪年輕人躺平

中國新聞組／北京22日電
亮亮麗君在其小號上發布最新視頻，暗示自己被摀嘴。（取材自X平台）
亮亮麗君在其小號上發布最新視頻，暗示自己被摀嘴。（取材自X平台）

河南鄭州網紅夫婦「亮亮麗君」在社群平台記錄自己實現「住房夢」的維權歷程；這對90後小夫妻投入多年積蓄買房傳出有「爛尾」風險，售樓也遲遲不兌現承諾的購屋2萬元獎金（人民幣，下同，約2800美金），上周這對夫妻到售樓處維權時遭到毆打送醫，事件發酵後，兩人平台發言被封殺。網友表示，這對夫妻的經歷，反映出當下中國年輕人面對的社會現實。

來源：YouTube

「亮亮麗君」是90後的張藝亮和董麗君，在抖音上有近35萬粉絲。從2021年下半年至今，他們在抖音上發布上百部短視頻，從展現兩人生活逐漸變為記錄維權之路。

德國之聲報導，「亮亮麗君」2021年買了第一套房子，用積蓄付45萬元首付，背上102萬元房貸。按照計畫，房子三年後交付，然而2022年夏天融創城樓盤停工。

同年7月公寓停工，「爛尾」的可能越來越大；「亮亮麗君」貼出『駱駝祥子』裡的一段話：「他以為一直努力拉車，就會擁有屬於自己的一輛黃包車」。

今年7月工地復工，但完工遙遙未知，此外，融創當初承諾的兩萬獎金也未支付。9月起，他們多次前往融創銷售大樓要求給錢，11月15日，兩人在融創售樓部被毆打，手機被搶走，在醫院花了大約4000元。

亮亮和麗君被打引起網友關注，有網友說：「難怪年輕人都要躺平，不是不努力，而是沒有努力的理由。」也有人說，「這是我們國家最普通又最有代表性的小夫妻，家庭掏空錢包，北上未來幾十年人生，換來一套爛尾樓」。也有人說：「我們韭菜啥也別碰，努力加班不餓死就行。」

被打之後，相關影片被刪除，17日兩人卻上傳一段影片表示自己很安全，並感謝警方介入，20小時後的另一段影片裡，張藝亮又表示他們在抖音、嗶哩嗶哩等平台上的帳號都受到嚴格限制，無法直播，無法回覆留言。19日董麗君在抖音貼出一段話：「真的壓力太大了，想好好活著就好。」

隨後「亮亮麗君」的多個社媒帳號遭到平台限制，在微博上，熱搜話題「亮亮麗君夫婦」已經被封殺。「亮亮麗君」無法發聲更激起網友憤怒與無奈，「知乎上」有評論寫道：「原來現在的我們和歷史中的人民沒什麼區別。」

騰訊文章感嘆：「他們本應擁有幸福的生活，本應成為當代年輕人努力奮鬥的榜樣。可撞上融創爛尾樓，讓他們的努力、拚搏彷彿成了一場笑話。」

美國之音報導指出，自由之家（FreedomHouse）地區研究主任王亞秋說，「亮亮麗君」之所以引起這麼多共鳴，因為「他們是中國奮鬥青年的縮影」。

亮亮和麗君是一對在鄭州買房的年輕人。（取材自微博）
亮亮和麗君是一對在鄭州買房的年輕人。（取材自微博）

抖音 爛尾樓 河南

上一則

盜訊息、曝隱私 中「人肉開盒」連爆 明星、素人皆難逃

下一則

傳緬叛軍助打詐 中國會續挺軍政府？

延伸閱讀

中國年輕人興起「職場人設」 她扮「神婆」拒絕加班：磁場不好

中國年輕人興起「職場人設」 她扮「神婆」拒絕加班：磁場不好
9年減55.9% 中國初婚低於1100萬人 網：拿什麼結？

9年減55.9% 中國初婚低於1100萬人 網：拿什麼結？
洛市中心凌晨槍案 約20年輕人被拘留

洛市中心凌晨槍案 約20年輕人被拘留
中國首家房企完債務重組 融創中國化解逾900億元風險

中國首家房企完債務重組 融創中國化解逾900億元風險

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職