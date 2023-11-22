「拚搏成笑話」中國「亮亮麗君」事件惹關注…難怪年輕人躺平

亮亮麗君在其小號上發布最新視頻，暗示自己被摀嘴。（取材自X平台）

河南 鄭州網紅夫婦「亮亮麗君」在社群平台記錄自己實現「住房夢」的維權歷程；這對90後小夫妻投入多年積蓄買房傳出有「爛尾」風險，售樓也遲遲不兌現承諾的購屋2萬元獎金（人民幣，下同，約2800美金），上周這對夫妻到售樓處維權時遭到毆打送醫，事件發酵後，兩人平台發言被封殺。網友表示，這對夫妻的經歷，反映出當下中國年輕人面對的社會現實。

來源：YouTube

「亮亮麗君」是90後的張藝亮和董麗君，在抖音 上有近35萬粉絲。從2021年下半年至今，他們在抖音上發布上百部短視頻，從展現兩人生活逐漸變為記錄維權之路。

德國之聲報導，「亮亮麗君」2021年買了第一套房子，用積蓄付45萬元首付，背上102萬元房貸。按照計畫，房子三年後交付，然而2022年夏天融創城樓盤停工。

同年7月公寓停工，「爛尾」的可能越來越大；「亮亮麗君」貼出『駱駝祥子』裡的一段話：「他以為一直努力拉車，就會擁有屬於自己的一輛黃包車」。

今年7月工地復工，但完工遙遙未知，此外，融創當初承諾的兩萬獎金也未支付。9月起，他們多次前往融創銷售大樓要求給錢，11月15日，兩人在融創售樓部被毆打，手機被搶走，在醫院花了大約4000元。

亮亮和麗君被打引起網友關注，有網友說：「難怪年輕人都要躺平，不是不努力，而是沒有努力的理由。」也有人說，「這是我們國家最普通又最有代表性的小夫妻，家庭掏空錢包，北上未來幾十年人生，換來一套爛尾樓 」。也有人說：「我們韭菜啥也別碰，努力加班不餓死就行。」

被打之後，相關影片被刪除，17日兩人卻上傳一段影片表示自己很安全，並感謝警方介入，20小時後的另一段影片裡，張藝亮又表示他們在抖音、嗶哩嗶哩等平台上的帳號都受到嚴格限制，無法直播，無法回覆留言。19日董麗君在抖音貼出一段話：「真的壓力太大了，想好好活著就好。」

隨後「亮亮麗君」的多個社媒帳號遭到平台限制，在微博上，熱搜話題「亮亮麗君夫婦」已經被封殺。「亮亮麗君」無法發聲更激起網友憤怒與無奈，「知乎上」有評論寫道：「原來現在的我們和歷史中的人民沒什麼區別。」

騰訊文章感嘆：「他們本應擁有幸福的生活，本應成為當代年輕人努力奮鬥的榜樣。可撞上融創爛尾樓，讓他們的努力、拚搏彷彿成了一場笑話。」