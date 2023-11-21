西安千年大慈恩寺遭縱火 門檻被毀…保安不作為挨轟

西安市著名佛教歷史遺迹大慈恩寺，傳出遭人縱火，寺門及門檻受損。（視頻截圖）

陝西西安著名佛教歷史遺迹大慈恩寺19日傳出遭人縱火 ，寺門及門檻受損，涉嫌縱火男子已遭警方刑拘。

綜合媒體報導，網上流傳的影片顯示， 一名穿黑衣男子站在已起火的大慈恩寺大門外，情緒激動與圍觀民眾爭執，期間更以粗口罵周邊民眾，又說「能燒著不」。

這名男子雙手叉腰，不僅行為惡劣，而且態度囂張，他大聲叫囂著：「能燒著不」、「你把我打一頓，你就是個錘子」。

男子的瘋狂行為吸引大量遊客前來圍觀，圍觀群眾紛紛勸阻男子，但男子沒有任何收斂的跡象。現場群眾見事態愈發不可控制，撥打了報警電話，轄管事發區域的西安市雁塔區派出所接警後，立即調派警力趕赴現場進行處置。

最新消息顯示，火苗已被熄滅，肇事男子已經被刑拘，但是目前公安機關尚未針對此事發布通報。男子為何縱火及大慈恩寺損壞情況，目前仍不清楚。

大慈恩寺位於西安市雁塔區，著名的佛教歷史遺迹大雁塔正位於寺中。大慈恩寺是唐代長安的四大譯經場之一，迄今已有近1400年歷史。