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南京女花1.8萬網購買衣服 這公司一年不出貨、也不退款

中國新聞組／北京20日電
閆女士購買的4件衣服，等了一年也不出貨。(取材自極目新聞)
閆女士購買的4件衣服，等了一年也不出貨。(取材自極目新聞)

江蘇南京的閆女士2022年8月花18256元人民幣（約2531美元）在寺庫App上購買了4件衣服，但她等了一年，對方既不出貨，也不退款，閆女士憤而向媒體投訴。寺庫官方客服回應稱，目前閆女士的退款正在審核中。

極目新聞報導，閆女士提供的購物紀錄截圖顯示，2022年8月18日，她在寺庫App上先後下單購買了兩件T恤衫和兩條短褲，總價18256元，但時至今日，已過去一年多，她一直沒有收到貨，在申請退款時也被拖累。

「付款後一兩個月，平台一直未給我發貨，我就申請了退款。」閆女士說，衣服是她去年夏天準備送給男朋友的，但夏天都過去了，對方也沒有出貨。她於是申請了退款，但一直顯示在審核中。

找平台溝通一年無果，閆女士撥打了寺庫方公司所在地的市場監管部門投訴電話，在市場監管部門介入後，寺庫方終於答應給她退款，但方式是退還給她等價的平台換貨券，由於換貨券區域產品稀少，閆女士再次提出要退款的要求。

閆女士表示，她在寺庫購買的商品超過50件，沒想到會遇到這種情況，現在只有一個訴求就是盡快退款。詢問寺庫客服，對方表示目前後台顯示正在審核中。

報導指出，在寺庫平台上購物後與閆女士有相同遭遇的人不在少數。在黑貓投訴平台上，關於寺庫的投訴有159條，其中大多數是該平台不發貨不退款的申訴，僅11月18日就有兩名網友發起投訴申請退款。

據天眼查資料顯示，北京寺庫商貿有限公司成立於2009年，位於北京市昌平區，是一家以從事批發業為主的企業。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建認為，寺庫平台可能有違約行為和對消費者合法權益的侵害。當事人可向消費者協會投訴舉報，積極維護自己的權益，要求商家賠償損失，必要時可透過法律途徑維護權益。

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