河南1教授頂樓撒公開信 控前妻砸屋騷擾 校方：已處理

栗姓教授的公開信。（取材自海報新聞）

近日，有網友在社群平台爆料，河南 周口師範學院一名栗姓教授指控也是同校老師的柯姓前妻，對他長達2年砸屋騷擾、謾罵誹謗，身心崩潰，學校不僅未制止，還在他提離職時向他索要天價違約金，逼得他爬上教學大樓頂樓拋灑公開信抗議，危險行徑引發關注。該校回應已調查處理。

據海報新聞報導，從現場畫面可看出，這名40歲的男教授坐在樓頂天台上，一腳在外邊，不斷往下拋灑公開信，樓下則站著許多學生。

該教授控訴前妻3次上門砸毀住處，5次惡意損壞車子，無數次打電話、發微信 短信謾罵誹謗、散播謠言損壞名譽，並到家門及辦公室騷擾，甚至數次糾集校外人士毆打威脅。

男教授表示，自己多次向學校相關部門提交前妻涉違法證據，請求學校制止，但是都沒有得到任何處理，自己也因此無法正常工作及生活，幾近崩潰，被迫離職，卻被學校索要天價違約金。一氣之下，決定到頂樓拋撒公開信，向全校師生及社會公開舉報前妻，並抗議學校的不作為，強烈要求學校立即批准自己無責任離職。

據報導，栗姓教授為歷史學博士，美國威爾遜國際學者中心訪問學者，該校給予極高評價，他並獲同行高度認可。騷擾他的前妻，是同校的體育老師。