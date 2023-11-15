我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

平台抵制加薪 外賣員紐約市政廳外示威

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

中國新聞組／北京15日電
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

中國公安部門近日通緝緬甸北部果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，網上評論稱「緬北詐團末路」。中國為何高調出手並鎖定「明家集團」?網上直指兩大原因，包括明家主導「1020」慘案，期間傳4名臥底中國警察亮明身分卻仍遭活埋，引起中方震怒。

來源：YouTube

網易號刊登「明理大先生」文章指出，10月初，在中緬雙方的強力打擊下，控制果敢地區臥虎山莊詐騙園區的明學昌家族，決定將60到70名中籍人員轉移到另外一片較安全的地區。不料，這約70人中，居然有四名中國警方的臥底人員。在轉移過程中，四名臥底試圖帶領眾人逃跑卻被明學昌家族發現，於是這四名臥底亮明了身分，沒想到明學昌家族仍將這四人活埋，另因害怕走漏消息，也將在場的70多名中籍人員槍殺滅口。

據此前紅星新聞報導，12日，中國公共安全部刑偵局發布懸賞通告，通緝四名緬甸果敢籍涉電詐犯罪集團重要頭目，每一頭目的懸賞金額高達10到50萬元（人民幣，約1.4到6.9萬美元）。該四人是果敢明氏家族成員，懸賞通告為首的明學昌就是明家當家人。

巧合的是，就在懸賞通告發布前幾天，在明家名下的工地上挖出兩具遺體。據果敢當地媒體報導，該處工地為明學昌家族名下的地產，近期因工人在清理下水道時才讓兩具藏屍重見天日。兩具被塑膠袋包裹得十分嚴實的遺體從下水道拉出來後，可見死者完整面部，從腐爛程度說明，死亡時間並不長，疑似被人滅口藏屍。

隨著緬甸果敢老街臥虎山莊1020事件被廣傳，許多人對遺體身分產生了懷疑。

有網友指認，死者為此前10月20日遇害的中國籍人士。目前這項說法，尚未得到確認，也無法確認明學昌等人是否與發現的無名遺體有關。

中國警方押解從緬北逮捕的詐騙集團嫌犯。（取材自楊門灼見）
中國警方押解從緬北逮捕的詐騙集團嫌犯。（取材自楊門灼見）

緬甸 通緝 詐騙

上一則

全天工作6小時…哈爾濱1機構午休鎖門 民眾挨凍砲轟

延伸閱讀

緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難

緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難
清算末日將至 緬北4大電詐家族懺悔 喊話「開園、放中國人」

清算末日將至 緬北4大電詐家族懺悔 喊話「開園、放中國人」
六十年前筆記簿

六十年前筆記簿
緬北武裝衝突升溫 軍政府警告：恐致緬甸分裂

緬北武裝衝突升溫 軍政府警告：恐致緬甸分裂

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機