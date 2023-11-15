4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

中國公安部門近日通緝緬甸 北部果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，網上評論稱「緬北詐團末路」。中國為何高調出手並鎖定「明家集團」?網上直指兩大原因，包括明家主導「1020」慘案，期間傳4名臥底中國警察亮明身分卻仍遭活埋，引起中方震怒。

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網易號刊登「明理大先生」文章指出，10月初，在中緬雙方的強力打擊下，控制果敢地區臥虎山莊詐騙 園區的明學昌家族，決定將60到70名中籍人員轉移到另外一片較安全的地區。不料，這約70人中，居然有四名中國警方的臥底人員。在轉移過程中，四名臥底試圖帶領眾人逃跑卻被明學昌家族發現，於是這四名臥底亮明了身分，沒想到明學昌家族仍將這四人活埋，另因害怕走漏消息，也將在場的70多名中籍人員槍殺滅口。

據此前紅星新聞報導，12日，中國公共安全部刑偵局發布懸賞通告，通緝四名緬甸果敢籍涉電詐犯罪集團重要頭目，每一頭目的懸賞金額高達10到50萬元（人民幣，約1.4到6.9萬美元）。該四人是果敢明氏家族成員，懸賞通告為首的明學昌就是明家當家人。

巧合的是，就在懸賞通告發布前幾天，在明家名下的工地上挖出兩具遺體。據果敢當地媒體報導，該處工地為明學昌家族名下的地產，近期因工人在清理下水道時才讓兩具藏屍重見天日。兩具被塑膠袋包裹得十分嚴實的遺體從下水道拉出來後，可見死者完整面部，從腐爛程度說明，死亡時間並不長，疑似被人滅口藏屍。

隨著緬甸果敢老街臥虎山莊1020事件被廣傳，許多人對遺體身分產生了懷疑。