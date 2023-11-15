4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
中國公安部門近日通緝緬甸北部果敢自治區電詐犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，網上評論稱「緬北詐團末路」。中國為何高調出手並鎖定「明家集團」?網上直指兩大原因，包括明家主導「1020」慘案，期間傳4名臥底中國警察亮明身分卻仍遭活埋，引起中方震怒。
來源：YouTube
網易號刊登「明理大先生」文章指出，10月初，在中緬雙方的強力打擊下，控制果敢地區臥虎山莊詐騙園區的明學昌家族，決定將60到70名中籍人員轉移到另外一片較安全的地區。不料，這約70人中，居然有四名中國警方的臥底人員。在轉移過程中，四名臥底試圖帶領眾人逃跑卻被明學昌家族發現，於是這四名臥底亮明了身分，沒想到明學昌家族仍將這四人活埋，另因害怕走漏消息，也將在場的70多名中籍人員槍殺滅口。
據此前紅星新聞報導，12日，中國公共安全部刑偵局發布懸賞通告，通緝四名緬甸果敢籍涉電詐犯罪集團重要頭目，每一頭目的懸賞金額高達10到50萬元（人民幣，約1.4到6.9萬美元）。該四人是果敢明氏家族成員，懸賞通告為首的明學昌就是明家當家人。
巧合的是，就在懸賞通告發布前幾天，在明家名下的工地上挖出兩具遺體。據果敢當地媒體報導，該處工地為明學昌家族名下的地產，近期因工人在清理下水道時才讓兩具藏屍重見天日。兩具被塑膠袋包裹得十分嚴實的遺體從下水道拉出來後，可見死者完整面部，從腐爛程度說明，死亡時間並不長，疑似被人滅口藏屍。
隨著緬甸果敢老街臥虎山莊1020事件被廣傳，許多人對遺體身分產生了懷疑。
有網友指認，死者為此前10月20日遇害的中國籍人士。目前這項說法，尚未得到確認，也無法確認明學昌等人是否與發現的無名遺體有關。
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