清算末日將至 緬北4大電詐家族懺悔 喊話「開園、放中國人」

緬北四大家族成員懺悔，左起分別為：畢會軍、魏清濤、劉正琦。(視頻截圖)

中國公安機關12日懸賞通緝緬甸 北部果敢自治區電騙犯罪集團明學昌等四名頭目，同日，網上瘋傳多條視頻，內容是當地電騙分子的靠山、果敢「四大家族」核心成員魏清濤、劉正琦以及畢會軍，在中國落網後的公開懺悔。他們喊話家族放中國人回國，並稱中方「不清電詐絕不收兵」。對此，許多媒體紛紛報導，稱中國大清算終於開始了，又指緬北電騙家族末日將至。

來源：鳳凰網

香港 文匯報報導，魏清濤、劉正琦及畢會軍三人，是上月在中國被捕。

中國公安部門宣布公開通緝4名明姓的緬北電詐頭目，微信公眾號「牛彈琴」斷言，緬北電詐的末日要到了。圖為破獲電詐團伙現場圖。（視頻截圖）

據報導，在視頻中，三人承認自己及家族在緬北從事電騙及傷害中國人的犯罪活動，還勸誡自己家族抓住最後機會，趕快打開園區，把園內的中國人主動交回中國。視頻中，三人所悔過的內容一致，拍攝背景也幾乎相同，背景是類似有隔音棉的背景牆。

魏清濤在視頻中表示，自己近段時間認真思考了很多問題，明白搞電騙賺的都是中國老百姓的養老錢，還有一些是看病錢，甚至是救命錢。電騙導致多少家庭支離破碎，多少人也傾家蕩產，認為家族這樣下去絕不是辦法，絕不能再從事電詐活動，也絕不能再對中國人民造成傷害。「這次中國政府下定決心，不清除電騙，絕不收兵。」

他還說，目前緬甸當地正爆發戰亂，隨時可能造成嚴重傷亡，叮囑家人千萬不要再抱有任何幻想，要抓住最後機會趕快打開園區，把園內的中國人主動交回中國。如果在園區出現中國人傷亡，「哪怕是一個或者半個，這個後果我們根本承擔不起，中國政府一定會讓我們血債血償。」

另外兩段視頻中，劉正琦和畢會軍也叮囑家人考慮後果、考慮家族，要留一條後路，趕緊放人。

報導指出，13日晚，有媒體開始起底「四大家族」、明學昌家族及其頭目。

據了解，果敢「四大家族」分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在緬甸果敢自治區老街，「四大家族」控制著所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。

近日被中國公安部門通緝的明家雖然不是「四大家族」之一，但勢力也非常強大，不容小覷。

報導指出，作為果敢「四大家族」之一、魏超仁家族成員，魏清濤此前的日常生活在多個短視頻平台上曝光，被稱為「魏公子」。魏還有個堂姐名叫魏榕，是「亨利集團」董事長，該集團被曝以酒店、房地產和珠寶經營為幌子，背後卻涉及電騙和賭博等產業。

劉正琦來自劉阿寶家族，是劉阿寶的弟弟，他是「福來利集團」負責人，該集團也是一家電騙集團。而畢會軍則是緬北勢力強大的明學昌的女婿。