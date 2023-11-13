囂張?遊湖南鳳凰古城客車 傳被國企領導逼停

當地車輛壓線行駛在客車左前方。（取材自極目新聞／受訪者提供）

一隊遊客在遊完湖南鳳凰古城後，乘坐旅遊客車離開途中，被一輛當地車輛多次別車(逼車)和強行逼停。遊客稱，涉事車上一名戴眼鏡的男子態度囂張，疑為當地一國企領導。他們報警後只收到了對方司機的口頭道歉。對此，當地有關部門12日回應稱，該事件的責任單位正在和當事人協商處理此事。

極目新聞報導，網路視頻顯示，一輛中型旅遊客車在公路上行駛時，一輛掛湖南牌照的白色SUV 一直行駛在客車的左前方，時有壓車道線行駛的行為。當旅遊客車右轉經過一處路口時，白色SUV變道行駛至前方後突然停車，將客車逼停。白色車上下來一名戴眼鏡的男子，他走到旅遊客車的駕駛室旁邊，要求司機靠邊停車，並詢問其是否為旅遊的車輛。

客車靠邊停車後，車上的遊客們紛紛質問眼鏡男是否為執法人員，為什麽要逼停客車，並要求其出示證件，但眼鏡男沒有出示證件。不久，交警趕到現場，眼鏡男試圖離開現場，被遊客攔住，雙方發生了言語爭執。眼鏡男稱，在鳳凰古城內看到旅遊客車半路載客，並表示自己如有違法違紀的地方，願意接受處罰。

據報導，視頻發布者黃先生12日說，他來自溫州，11月初他和朋友一行10人租了一輛旅遊客車，在貴州和湖南旅遊。8日下午，他們前往鳳凰古城遊玩。9日上午9時許，他們一行在遊完鳳凰古城後，準備乘車前往貴州。當他們離開鳳凰古城，準備上高速時，客車遭到一輛當地SUV的多次別車，最後在接近高速入口處被逼停。白車上下來的眼鏡男態度囂張，指責他們有半路載客的行為。他們多次詢問對方身分，但其一直沒有表明身分。他們報警後，交警讓別車的司機向他們道歉，隨後就放行了眼鏡男和白車。

「我們認為對方一路別車、強行逼停我們車子的行為屬於危險駕駛，觸犯了交通法，性質十分惡劣，決不應該僅僅道歉了事。」黃先生表示，他在現場聽交警說，眼鏡男是當地政府的一名領導。後來，他將相關視頻發布到網上，受到網友的關注。有網友告訴他，眼鏡男是鳳凰銘城建設投資 集團有限公司的黨委書記廖某。

報導指出，2021年3月19日，鳳凰縣人民政府官網曾發布「關於縣管領導幹部任前公示的公告」，其中提到時任木江坪鎮黨委副書記、政法委員的廖某擬任木江坪鎮政府鎮長。

據報導，鳳凰縣委組織部工作人員12日說，曾任木江坪鎮政府鎮長的廖某現任鳳凰銘城建設投資集團有限公司的黨委書記，其確為縣管幹部，屬於公職人員。對於遊客投訴客車被逼停事件，該工作人員表示未收到相關情況，不清楚視頻中男子是否為廖某。