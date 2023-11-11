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吳豔妮霸氣認了亞運搶跑：又怎麼了嘛？ 網友議論

中國新聞組／北京11日電
跨欄好手吳艷妮再談「搶跑風波」，霸氣地說「我真的搶跑，又怎麼了嘛？」（視頻截圖）
跨欄好手吳艷妮再談「搶跑風波」，霸氣地說「我真的搶跑，又怎麼了嘛？」（視頻截圖）

「田徑女神」吳艷妮先前在杭州亞運女子100公尺跨欄決賽時搶跑，起初不願承認，但近日她接受媒體訪問時竟然大方承認了。吳豔妮日前在全國學生運動會女子乙組100公尺跨欄，以13秒14輕鬆奪冠；賽後吳艷妮再次被問及亞運會搶跑事件，她霸氣回應「有人說讓我別再搶跑，真搶跑了又怎麼了」。

九派新聞報導，吳豔妮表示，亞運會後給自己放了一個小長假重新調整狀態，現在自己能讓情緒變得更穩定，不會因為一些事情或外在原因影響心情。吳豔妮也稱，自己不在意外界的說法或看法，開心是自己的事。

報導說，學青會奪金後，吳艷妮再次回應亞運會搶跑事件，她表示：「人生畢竟是有失敗的過程，有瓶頸期的過程，你怕什麼呀，你跨過這個過程就好了。所以說我在第二天該去逛街就去逛街，把這件事給忘了。有很多人說，妮姐，網上那些評論說你這次起跑不要再搶跑了，我想的是我真搶跑了，又怎麼了嘛。」

香港01報導，吳艷妮的霸氣回應，難免再惹網民的批評，不斷斟酌為何吳艷妮26歲還參加學生運動會，「她多大了？還混學生賽呢？不知道的我以為她早跑職業世界田聯了呢」﹑「她幾歲了？還去參加學青賽，大人比不過跟孩子比麼？」

面對排山倒海的爭議，吳艷妮反而冷靜面對，「現在的我情緒比以往穩定，不會因一些外在原因影響自己心情，我吳艷妮輸得起，也贏得起，這是競技體育教曉我的人生小道理。」在世大運取得巴黎奧運入場券，吳艷妮坦言下個目標是在奧運會突破自我，她的個人最佳時間是12.76秒。

巴黎奧運 杭州亞運 香港

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