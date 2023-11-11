「大木頭撞擊」 網紅仲尼溺亡排除他殺 妻：想幫他 但被浪打散

卡琳娜在仲尼遺體身旁，用手輕輕撫摸著仲尼的臉頰，難以接受這樣的事實。（視頻截圖）

中國網紅仲尼（黃小灃，Johnny）和烏克蘭 妻子卡琳娜到印尼 峇里島度假慶生時疑被海浪捲走喪生。獲救的卡琳娜事後回憶當時經過，「我想要幫他，但海浪將我們打散。」當地警方表示，仲尼是游泳時遭海面上的大木頭撞擊，導致溺水身亡，遺體在隔天被尋獲，排除他殺。

據潮新聞報導，搜救人員表示，仲尼與妻子卡琳娜、朋友是在危險區域遊泳，該區域水流很急，並有「禁止游泳」的警告標示。救援人員發現遺體時，仲尼已被海浪沖到了離海岸線百米的位置，本人早已無生命跡象。據視頻顯示，卡琳娜在看到仲尼遺體時掩面痛哭，並在仲尼身旁，用手輕輕撫摸著仲尼的臉頰，難以接受這樣的事實。

兩人所入住的度假村酒店表示，卡琳娜說仲尼溺水時，卡琳娜想要幫他，但是她也幾乎快要不能呼吸了。差一點，他們就一起出事了。據報導，兩人都會游泳，但是仲尼沒有卡琳娜游得好，卡琳娜說：「仲尼非常恐慌，我想要幫他，但是海浪湧來，將我們打散分開了。」

紅星新聞報導，峇里島警方目前初步排除刑事案件可能，認為是一次意外事件。警方未收到卡琳娜的要求，故不對死者進行屍檢。中國駐登巴薩總領館正協助家屬處理後事。仲尼的弟弟前往峇里島接哥哥回家，母親悲痛欲絕未同行。仲尼和妻子卡琳娜有一個7歲的混血女兒。

仲尼曾寫過一本小說「謝謝你曾來過我的世界」，其中提到他小時畫過一幅畫，一個人在橢圓形的圈圈裏面游泳，他說他的夢想是游泳。遇難的這一天正好是他35歲的生日，而他和卡琳娜相識也是在海邊，生日成忌日，如今卻天人永隔。