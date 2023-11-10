疑虛假帶貨遭舉報 北大才女喊告職業打假人

劉媛媛疑涉虛假帶貨遭舉報。（取材自微博）

浙江省杭州市肖先生在網絡平台購買化妝品，發現商品備案信息與宣傳不符，他找到「北大才女」劉媛媛直播間理論，稱當時說可以退款，不過肖先生要求「退一賠三」，雙方共識，據悉杭州市餘杭區倉前市場監督管理所已介入調查。

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貴州廣播電視台百姓關注欄目報導，肖先生還稱，劉媛媛的員工表示，此事需向老闆彙報，並強調所有東西不可能是虛假宣傳，產品都有檢測 報告。

據每日經濟新聞報導稱，劉媛媛直播間回應稱，直播間出示的功效都是帶著報告去講的，對惡意侵權拍攝、掐頭去尾拼造的「職業打假人」已提告。

肖先生認為劉媛媛賣的買化妝品，商品備案信息與宣傳不符。（視頻截圖）

據報導，北大才女劉媛媛，憑藉一篇「寒門貴子」的演講，一舉拿下「超級演說家」第二季的總冠軍。劉媛媛曾稱：「小時候大家都想考北大，別人是一個隱藏的願望，我想考我就會搞得全世界皆知。每個人臉上都能看到我的臉上寫著兩個字北大。」

劉媛媛24歲成立自己的公司，貸款300萬元（人民幣，下同，約41.1萬美元），專注於做教育領域， 2020年6月入駐抖音 為學生和青年群體推薦圖書；據蟬媽媽數據顯示，2021年9月13日，劉媛媛抖音直播間帶貨僅6個小時，銷售額就超過1億元，當天累計超過了1.56億元（約2140.6萬美元），刷新了抖音主播最快帶貨破億的紀錄，讓劉媛媛一戰成名。

2023年5月4日劉媛媛帶著公司團隊成員，從北京 搬到了杭州，今年1月，劉媛媛在杭州創辦了杭州媛創文化傳媒有限公司；去年8月，北京媛創兄妹文化傳媒有限公司因發布虛假廣告被罰款20萬元。